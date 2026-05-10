"Пирогов" с информация за пострадалия колоездач от Джиро д'Италия

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

К ъсно в събота, в университетската спешна болница "Н. И. Пирогов", беше транспортиран пострадалият участник в колоездачната обиколка Джиро д'Италия.

32-годишният пациент е преминал прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в травматологията. В момента е в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение.

Тежко падане на няколко състезатели в събота беляза втория етап на Джиро д'Италия у нас. На около 23 километра преди финала във Велико Търново, при село Мерданя, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята.

Според телевизионните коментатори на състезанието колоездачите са влезли с прекалено висока скорост, над 70 км/ч, в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент.