Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи

9 май 2026, 18:21
У ругваецът Гийермо Томас да Силва е изненадващият победител във втория етап от Джиро д'Италия между Бургас и Велико Търново, който беше с дължина 221 км. Томас да Силва спечели с финален спринт и с време 5 часа, 39 минути и 25 секунди.

Уругваецът беше част от основната група, която при влизането във Велико Търново изоставаше с 24 секунди от тримата бегълци Йонас Вингегор, Джулио Пелицари и Ленарт ван Еетфелт.

Но по улиците на града основната група застигна бегълците и ги погълна, а във финалния спринт от 500 метра победата беше за изненадата Гийермо Томас да Силва, който е ново попълнение на отбора си Астана.

Второто и третото място днес са Флориан Щарк от Германия и за Джулио Чиконе (Италия), които са с времето на победителя.

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи. В групата на падащите бяха канадецът Дерик Джи, британската звезда Адам Йейтс и португалецът Антонио Моргадо, който преди старта в Бургас дори беше сочен за потенциален фаворит. По всяка вероятност състезанието за Йейтс приключва, но потвърждение за това ще има на по-късен етап.

Но мокрият асфалт и голямата денивелация в момента, както и липсата на внимание у някой от състезателите доведе до падането, второ за бълhарската част от Джиро д'Италия. Това наложи временна неутрализация на етапа, но не и постоянна - заради липса на линейка в началото на колоната. След това - около 18 километра преди финала битката за победата беше подновена. 

Носителят на "синята фланелка" Диего Севиля и Мирко Маестри се откъснаха и дълго време водеха в колоната. Двамата съотборници от Полти-ВизитМалта обаче не успяха да наложат високо темпо заради трудното трасе и дъждът, който съпътстваше колоната. Севиля избра същата тактика и вчера и запази първото място при катерачите.

