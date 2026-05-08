Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Ф ранцузинът Пол Мание спечели първия етап от колоездачната Джиро д`Италия, чието 109-о издание започна в България. Мание завърши първи с финален спринт в дистанцията от 147 километра от Несебър до Бургас - предимно равнинно трасе по черноморското крайбрежие.

Времето на победителя е 3 часа, 21 минути и 8 секунди, а на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобрпитания). Соченият като фаворит Джонатан Милан (Италия) остана на четвъртото място.

Източник: БТА

Преследвачите, както и цялата основна група, завършиха с времето на победителя, но 500 метра преди финала се случи масово падане в колоната, като само първите десет успяха да го избегнат и да финишират нормално.

Милан поведе с най-много точки от основната група още при междинния спринт, макар към този момент начело да бяха Мауро Тераци (Италия) и Диего Севиля (Испания). Но не успя при финалния спринт, когато Мание показа здрави нерви и издръжливост и записа първа етапна победа в едно от трите състезания от Гран тура.

Утре е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 километра.