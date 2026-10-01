Тестваха BG-ALERT и сирените за тревога

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Н а 1 октомври от 11:00 до 11:30 бяха тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-ALERT.

Целта е да бъде проверено функционирането на всички компоненти на системите, както и готовността им за използване при необходимост, съобщават от МВР.

Къде прозвучаха сирените

Чрез акустичните устройства на НСРПО бяха излъчени „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“.

Сирените бяха задействани на територията на София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и Стара Загора.

Тест имаше и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Бяха задействани и локалните системи за оповестяване, интегрирани към НСРПО.

BG-ALERT изпрати съобщение в цялата страна

За разлика от сирените, тестовото съобщение на BG-ALERT беше разпространено на територията на цялата страна.

То съдържаше текст на български и английски език.

Важно е да се знае, че получаването на тестовото съобщение зависи от настройките на мобилното устройство. За да бъде получено, каналът за „Тестови сигнали“ трябва да бъде активиран от менюто на телефона.

Каналът за тестове може да бъде управляван от настройките на мобилното устройство.

Защо се прави тестът

Проверката има за цел да установи дали всички компоненти на системите за ранно предупреждение и оповестяване функционират нормално.

Отговорните институции напомнят, че при желание за получаване на бъдещи тестови съобщения от BG-ALERT потребителите трябва да се уверят, че специално предвиденият канал за тестове е включен в настройките на телефона.