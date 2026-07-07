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Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година

Сумата за първите шест месеца на 2026 г. вече е колкото всички онлайн плащания през цялата 2025 г.

Маргарита Костадинова

7 юли 2026, 14:25
Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година
Източник: istock

Над 13 млн. евро местни данъци и такси са платени онлайн през първото полугодие на 2026 г. Това показват данните за плащанията през Системата за електронно плащане на Портала на електронното управление, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Сумата е показателна за бързото навлизане на електронните плащания при общинските задължения. Само за първите шест месеца на тази година през Централния виртуален ПОС са платени толкова местни данъци и такси, колкото за цялата 2025 г. За сравнение, през 2024 г. сумата е била 7 млн. евро.

Рекорден скок на местните данъци в България

Най-голям дял от плащанията са към Столична община. След нея се нареждат Пловдив, Варна и Бургас. Четирите общини заедно формират близо 70% от всички постъпления, като само Столична община отчита около 48% от общата събрана сума.

Порталът на електронното управление позволява на гражданите и бизнеса да проверяват и плащат задължения за местни данъци и такси към всички общини в страната. Чрез него могат да се погасяват и стари задължения.

След регистрация потребителите могат да направят справка в раздел „Моето пространство“ – „Проверка на задължение за местни данъци и такси“. Системата показва наличните задължения и дава възможност за плащане по реда на възникването им — от по-старо към по-ново.

Онлайн платформа следи финансирането на общинските проекти

Онлайн плащанията спестяват посещение на каса в общината и позволяват задълженията да се проверят на едно място. Това е особено удобно за хора, които имат имот или автомобил в различна община от тази, в която живеят.

От министерството отчитат ръст и при други електронни плащания. През първото полугодие на 2026 г. чрез Централния виртуален ПОС са платени над 6 млн. евро за електронни фишове, наказателни постановления и фишове на МВР. За същия период на 2025 г. сумата е била над 5 млн. евро.

Данните показват, че все повече граждани използват електронните услуги не само за справка, но и за реално плащане на задължения. Това е важна стъпка към по-малко чакане на гишета и по-лесен достъп до административни услуги.

Редактор: Маргарита Костадинова
Местни данъци и такси Електронни плащания Онлайн плащания Електронно управление Дигитализация Виртуален ПОС Столична община Плащане на задължения Административни услуги МВР
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