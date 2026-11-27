УЕФА обяви, че сигурността по време на мачовете от клубните ѝ турнири е отговорност на местните власти.

Срещата между „Бешикташ“ и „Апоел Беер Шева“ в Батуми беше прекъсната за около 30 минути заради сблъсъци между фенове и полиция.

Грузинските власти съобщиха за 16 задържани привърженици.

От „Левски“ твърдят, че са предупредили УЕФА за рисковете преди гостуването си в Марсилия, където български фенове бяха нападнати.

Европейската футболна централа (УЕФА) излезе с официална позиция, в която заяви, че не носи отговорност за обезпечаването на сигурността по стадионите по време на срещите от клубните си турнири. Това съобщава Gong.bg.

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Повод за изявлението станаха безредиците по трибуните на двубоя между „Бешикташ“ и „Апоел Беер Шева“ от Лига Европа, проведен на неутрален терен в грузинския град Батуми. Позицията на европейската централа идва и на фона на нападението срещу привърженици на „Левски“ в Марсилия, станало в същата вечер.

Мачът в Батуми беше прекъснат за около 30 минути

Срещата между „Бешикташ“ и „Апоел Беер Шева“ беше временно прекъсната за около половин час заради сблъсъци между привърженици на турския клуб и местните сили на реда.

Според информации в турските медии напрежението е ескалирало след демонстрации в подкрепа на Палестина от страна на феновете на „Бешикташ“. Грузинските власти съобщиха за 16 задържани привърженици.

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От УЕФА подчертаха, че решението двубоят да не се играе в Турция е взето по препоръка на местните власти. Европейската централа също така заяви, че не организира срещите и не отговаря за мерките за сигурност на стадионите.

„За това, че мачът от Лига Европа между „Бешикташ“ и „Апоел“ няма да се играе в Истанбул, Турската футболна федерация съобщи на УЕФА, като това е станало по препоръка на местните власти. В същото съобщение беше заявено, че новото място за провеждането на мача ще бъде стадионът в Батуми.

Както и на всички мачове през сезона, този не прави изключение. УЕФА не е организатор и следователно не носи отговорност за обезпечаването на безопасността и не контролира този процес. Всички действия на стадиона са осъществени в рамките на компетенциите и правомощията на местните власти“, се казва в позицията на европейската централа.

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От организацията допълниха, че според наличната им информация ескалацията на конфликта между местната полиция и феновете на „Бешикташ“, довела до временното прекъсване на мача, е започнала след намеса на полицията в сектора с турските привърженици.

Турската футболна федерация настоява за разследване

Турската футболна федерация реагира остро на случилото се в Батуми и настоя за цялостно разследване на действията на силите на реда.

„Не е възможно да се примиряваме с практики, които пренебрегват универсалните ценности на спорта, човешкото достойнство, взаимното уважение и принципите на честната игра, както и които водят до дискриминация, изключване и пропуски в осигуряването на безопасността“, заявиха от федерацията.

„Не можем да останем безразлични пред подобни действия, които застрашават безопасността на нашите фенове и са насочени срещу техните основни права и свободи. Турската футболна федерация официално заявява, че ще следи внимателно развитието на ситуацията до самия край, като ще настоява за всестранно разследване на случилото се, установяване на виновните и незабавно налагане на необходимите санкции.

Не може да се допусне тези събития да бъдат потулени, виновните да избегнат отговорност или подобни нарушения да се повторят“, се посочва още в позицията.

„Левски“ твърди, че е предупредил УЕФА за рисковете в Марсилия

Позицията на УЕФА придобива допълнителен контекст на фона на случилото се на стадион „Велодром“ в Марсилия, където български привърженици на „Левски“ бяха нападнати от местни хулигани.

Още преди отпътуването за Франция изпълнителният директор на българския клуб Даниел Боримиров съобщи, че от „Герена“ са предложили на УЕФА три алтернативни варианта за провеждането на двубоя - в друг френски град, в друга държава или в София. Нито едно от предложенията на столичния клуб не беше прието.

След нападенията в Марсилия Боримиров отправи остри критики към европейската футболна централа. Той заяви, че ръководството на „Левски“ е предупреждавало за потенциалните рискове седмици преди срещата.

„Преди три седмици алармирахме УЕФА, но не взеха никакви мерки. Кръвта, която се проля тук, е по техните ръце“, заяви изпълнителният директор на „сините“.

Боримиров разкри още, че на полувремето ръководството на „Левски“ е настояло двубоят да бъде прекратен. По думите му португалският делегат на УЕФА е отхвърлил искането с аргумента, че не разполага с достатъчно информация за случващото се.

Изпълнителният директор постави под въпрос и действията на стюардите, които е трябвало да гарантират безопасността на българските привърженици.