Златото поскъпна с 2,9% до 3670,69 долара за тройунция към 10:35 ч. българско време в петък, съобщи Ройтерс. Цената се възстановява след спада до най-ниското си равнище от повече от година в сряда. Покупките на по-ниски цени, отслабването на долара и успокояването на фондовите пазари подкрепят метала.

Според Карло Алберто Де Каза, външен анализатор на Swissquote, при разпродажбите на технологични акции част от инвеститорите са продавали и злато, за да покрият загуби по други позиции. Със стабилизирането на акциите на технологичните компании и по-спокойна търговия около Деня на благодарността в САЩ натискът за такива продажби отслабва.

Златото губи над 5% за месец, по-високите лихви в САЩ натискат цената

Подкрепа идва и от долара, който отстъпва след достигнатия по-рано през седмицата 22-месечен връх. По-слабата американска валута прави златото по-евтино за купувачите с други валути.

Това е второто връщане над 3600 долара тази седмица. Златото премина тази граница и в понеделник, след като загуби около 9% през предходната седмица. В сряда цената падна под 3500 долара за първи път от септември 2025 г.

Пазарът очаква повишение на лихвите в САЩ

Годишната инфлация в САЩ, измерена чрез индекса на цените на личните потребителски разходи, се ускорява от 3,7% през септември до 3,8% през октомври. Данните засилват очакванията, че Федералният резерв ще повиши лихвите на заседанието си на 8 и 9 декември. Това може да ограничи поскъпването на златото, тъй като при по-високи лихви активи като облигациите стават по-привлекателни, а златото не носи лихвен доход.