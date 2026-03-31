Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

Н ародното събрание ще проведе извънредно заседание в сряда. Причините са цените на горивата и разследването по случая "Петрохан". В извънредния дневен ред на депутатите са включени изслушвания на трима служебни министри.

На въпроси на народните представителите ще отговаря служебният вътрешен министър Емил Дечев. Причините са нови данни за уволнения в МВР и оказване на натиск по случая "Петрохан, предава NOVA.

В парламента трябва да дойдат и служебните министри на финансите и икономиката, които да дадат повече подробности за мерките за ограничаване на цените на горивата в страната.

Последното редовно заседание на 51-вото Народно събрание беше ден преди старта на кампанията, на 19 март. Още тогава обаче председателят на народното събрание Рая Назарян увери, че депутатите ще ходят извънредно на работа, ако се наложи.