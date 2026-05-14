Талантливият Денисиньо е новият шампион на Hell’s Kitchen

Той грабна победата след оспорван и запомнящ се сблъсък срещу непоклатимата Спирова

14 май 2026, 22:47
П ревърналият се в любимец на публиката Денис Морейра - Денисиньo е победителят в осмия сезон на Hell’s Kitchen. Бразилецът впечатли своя ментор шеф Виктор Ангелов и гостите в най-популярния ресторант в България с разнообразно многокомпонентно меню, комбиниращо неговите латиноамерикански корени и всичко научено в Кухнята на Ада. Впечатляващата победа срещу достойната Спирова му донесе награда от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”.

Източник: NOVA

Вечерта за финалистите започна със заплетено предизвикателство за предимство. Дуелът позволи на двамата съперници да представят авторско ястие, което най-добре описва пътя им до решаващия етап на надпреварата. По-креативните решения на Денисиньо му донесоха успеха и правото на първи избор при разпределянето на отборите за финалната вечеря.

В своя екип бразилецът приветства най-близкия си приятел Събков и неговата половинка Трифонова, харизматичния Лападатов, кулинарната енциклопедия Ремзи и опитния Стефан. На страната на огнената Спирова застанаха младата инфлуенсърка Симона, специалистът по месни продукти Милорад, италианският възпитаник Галин, сладкарят Цветомир и темпераментната Маргарита.

Финалната резервация премина изключително динамично и емоционално, но и с много взаимно уважение и спортсменска игра, което я превърна в незабравимо изживяване за всички почитатели на Кухнята на Ада. Отличното представяне на Спирова и Денисиньо направи решението на шеф Ангелов повече от трудно, но мнението на гостите в ресторанта и постоянството на латиноамериканския кулинар през целия сезон наклониха везните в негова полза и му позволиха да триумфира.

Денисиньо даде първото си ексклузивно интервю в официалния подкаст “Кухнята след Ада”. Там той сподели детайли за трудния си път от улиците на Рио де Жанейро до кулинарния връх в Hell’s Kitchen, за любовта на живота си Айсен и как България е станала неговата втора родина. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кастингът за деветия сезон на Hell’s Kitchen е отворен. Всички професионалисти, хоби готвачи или кулинарни авантюристи, които искат да станат част от Кухнята на Ада, могат да се запишат в официалния сайт на NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

