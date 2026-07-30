Парламентът с ключови промени: Нови изборни правила и облекчения за бизнеса на дневен ред

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П арламентът ще обсъди на второ гласуване промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Точката е единствена в програмата на Народното събрание за днес.

На първо четене: НС прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми

С промените се въвеждат изменения в националното законодателство с цел адаптирането му към регламент и директива на Европейския съюз.

Предвижда се да бъде улеснен достъпът на малките и средните предприятия до капитал чрез промяна на праговете и видовете проспекти за допускане до търговия. Същевременно се намаляват административната тежест и разходите, свързани с проучванията на инвестиционните посредници.

В законопроекта са предвидени и промени, свързани с прилагането на други европейски регламенти в областта на бенчмарковете. Прецизира се разпределението на правомощията между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка при издаване на разрешение за участие в търговията с квоти за емисии на парникови газове, както и при режимите за одобрение и надзор на бенчмаркове.

На първо четене: Парламентът прие промените в Изборния кодекс

На ход е и Изборният кодекс

Очаква се депутатите да включат в програмата си и второто четене на промените в Изборния кодекс. По законопроекта вече е изготвен общ проект след приетите на първо четене предложения.

Сред предлаганите промени е отпадането на ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите представителства в държави, които не са членки на Европейския съюз.

Предвижда се също да отпадне изборният район „Чужбина“.

Друга съществена промяна е въвеждането на изцяло машинно гласуване, с изключение на секциите с под 300 избиратели.

В законопроекта е заложено и ново изискване към социологическите агенции при регистрацията им в Централната избирателна комисия. Те ще трябва да декларират, че в т.нар. ден за размисъл и в самия изборен ден до 20:00 часа няма да разгласяват данни от проучвания, свързани с изборите.

Депутатите са пред финално гласуване на промените в Изборния кодекс

Целта – новите правила да са готови преди края на сесията

Промените в Изборния кодекс бяха обсъдени в правната комисия, а управляващото мнозинство заяви амбиция законодателният процес да приключи в рамките на настоящата парламентарна сесия.

На 7 юли пред журналисти в парламента председателят на парламентарната група „Прогресивна България“ Петър Витанов, представяйки внесените от тях промени в изборните правила, заяви, че целта е амбициозна – изборното законодателство да бъде приключено преди края на парламентарната сесия.

Правната комисия разглежда на второ четене промените в Изборния кодекс

Предстои депутатите да решат дали предложените промени ще получат окончателна подкрепа в пленарната зала.

Очакваните дебати по Изборния кодекс могат да се превърнат в една от най-важните теми в последните дни от работата на Народното събрание преди лятната ваканция, тъй като предложенията засягат начина на гласуване, организацията на изборите зад граница и правилата за публичното представяне на социологически проучвания.