Битка за "Оскар": Шер отговори на Майкъл Дъглас, че е "откраднала" наградата на Глен Клоус

П евицата и актриса Шер не таи никакви лоши чувства към Майкъл Дъглас, след като холивудският ветеран заяви в телевизионно предаване, че колежката му Глен Клоус е трябвало да спечели „Оскар“ за най-добра актриса през 1988 г. - награда, която тогава отиде при Шер за ролята ѝ в „Лунатици“ (Moonstruck).

„Шер обожава Майкъл Дъглас“, заявява представител на изпълнителката пред Page Six малко след излъчването на епизода.

„Фатално привличане“ срещу „Лунатици“

82-годишният Дъглас направи коментара си по време на гостуване в популярното британско шоу „The Graham Norton Show“, където седна на едно диванче именно до Глен Клоус, Киеран Кълкин и Наоми Аки.

Разговорът се насочи към дългата история на академични разочарования за Глен Клоус. 79-годишната звезда от „101 далматинци“ има зад гърба си впечатляващите осем номинации за „Оскар“, но така и не е печелила състезателна статуетка (което я прави една от най-номинираните актриси без победа в историята).

Cher offers surprise response after Michael Douglas claims her Best Actress Oscar should have been awarded to Glenn Close https://t.co/Q5zk8GNSnY — Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2026

Когато стана дума за трилъра от 1987 г. „Фатално привличане“, Дъглас без да се колебае заяви пред публиката: „Тя трябваше да спечели Оскар за „Фатално привличане“. Това беше една от най-великите роли на всички времена“.

Водещият Греъм Нортън се пошегува с победата на Шер: „Е, да, но Шер си сложи малко сива боя в косата за ролята, така че разбираемо“.

Незабравимата церемония през 1988 г.

През 1988 г. надпреварата за „Оскар“ за най-добра актриса бе изключително оспорвана. Тогава Шер грабна ценната статуетка, изпреварвайки гиганти на киното като Глен Клоус, Мерил Стрийп („Железни плевели“), Холи Хънтър („Новинарски екип“) и Сали Къркланд.

В „Лунатици“ Шер играе вдовицата от Бруклин Лорета Касторини, която се влюбва в по-младия брат (в ролята Никълъс Кейдж) на мъжа, за когото е сгодила.

От своя страна „Фатално привлечение“ получи общо шест номинации за „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добър режисьор, но не прибра нито една награда. На същата церемония обаче самият Майкъл Дъглас триумфира с „Оскар“ за най-добър артист за емблематичната си роля на Гордън Геко във „Уолстрийт“.