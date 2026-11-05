Скандал с шефа на ФИФА: Инфантино осигурил „червен килим“ на летището за семейството и кучетата си

П резидентът на ФИФА Джани Инфантино се оказа в центъра на нов скандал за злоупотреба с положение и ресурси, след като стана ясно, че семейството му е ползвало безплатни VIP услуги и специален екскорт на международното летище в Маями - включително при самостоятелни пътувания и дори за превоз на техните кучета, пише The Post.

Според официални протоколни регистри на летището, съпругата и дъщерите на Инфантино се появяват над 125 пъти в протоколните дневници от началото на 2024 г. насам. В повечето от тези случаи самият шеф на световния футбол изобщо не е придружавал семейството си.

Червен килим, дипломатически ленти и кучета

Официалната преписка разкрива, че служителите на ФИФА са изисквали „посрещане с червен килим“ за дъщерите на Инфантино - Алесия, Сабрина и Далия - при техен полет до Доха, придружени от домашните им любимци.

FIFA boss Gianni Infantino accused of 'abuse of power' over VIP Miami airport perks for wife, kids: experts https://t.co/LAzgmF90Ov https://t.co/06SBxxfGj9 — New York Post (@nypost) November 5, 2026

VIP услугата на летището включва преминаване през специална „Дипломатическа лента“ на граничния контрол, бързо преминаване през проверката за сигурност и приоритетно качване на борда и ескорт от протоколен офицер директно до вратата на самолета и превоз с електрически колички.

Официално тези привилегии на летището са предвидени за високопоставени държавници, дипломати и ръководители на международни организации (каквато е ФИФА). Стандартите обаче ясно посочват, че роднините могат да ползват такива улеснения само ако пътуват заедно с въпросния официален лидер.

Експертите: „Това е чиста злоупотреба с положение“

Спортни и правни експерти в Европа вече определиха разкритията като сериозно нарушение на Етичния кодекс на ФИФА, който изрично забранява на служителите да използват поста си за „лични цели или облаги“.

„Това представлява неоправдано използване на ресурсите на ФИФА за лични нужди. Според основните правила на доброто управление, тук става дума за злоупотреба с положение и власт“, коментира Арно Гераерт от Университета в Утрехт.

Въпреки това експертите са скептични, че Етичната комисия на ФИФА ще предприеме реални действия срещу 56-годишния функционер, като припомнят, че органът отдавна е критикуван за липса на независимост.

Fifa deny claims Gianni Infantino used links to Donald Trump to get illegal maid a US work permit in furious statement https://t.co/EClZArL5XU — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 3, 2026

Поредица от скандали преди изборите

Това е поредният отзвук около Инфантино, който се подготвя за нов 4-годишен мандат начело на световния футбол през март.

През последните месеци срещу него изплуваха и други компрометиращи разкрития:

Работна виза за домашната прислужница: Твърди се, че екипът му е използвал контакти в американската администрация, за да уреди виза за неговата икономка от Никарагуа.

Твърди се, че екипът му е използвал контакти в американската администрация, за да уреди виза за неговата икономка от Никарагуа. Финансиране на пиар кампания: Изтекли имейли показаха, че Инфантино е използвал средства на ФИФА за наемане на британска пиар агенция за лобиране за преизбирането му.

Изтекли имейли показаха, че Инфантино е използвал средства на ФИФА за наемане на британска пиар агенция за лобиране за преизбирането му. Неразкрити бонуси: Доклади сочат за допълнителни 1.72 милиона долара, получени през 2024 г. от американския клон на световната организация, извън редовната му заплата от близо 4.9 милиона долара.

От ФИФА категорично отхвърлят повечето обвинения и заявяват, че протоколните услуги на летището в Маями са били поискани в съответствие с местните правила на летището за неправителствени организации и не са стрували допълнителни пари на организацията.