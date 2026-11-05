Димитър Стоянов: Изкуственият интелект вече е ключов фактор за отбраната

И зкуственият интелект, автономните системи и интелигентните технологии вече са критичен фактор за съвременното отбранително планиране и постигането на оперативно превъзходство. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на международната конференция AFCEA TechNet Sofia 2026.

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В обръщението си към участниците той подчерта необходимостта от ускорено внедряване на новите технологии в отбраната, развитие на съвместни способности със съюзниците и укрепване на технологичната независимост на страната.

По думите му динамично променящата се среда за сигурност изисква нов подход към изграждането на отбранителни способности.

„Постигането на истинска технологична независимост и стратегическа устойчивост изисква синергия и дълбока интеграция между трансатлантическите структури, европейските механизми за сигурност, националните ни институции, академичната общност и предприемаческия сектор“, заяви министърът.

Според него взаимодействието между тези структури е предпоставка за изграждането на устойчива и сигурна отбранителна среда, основана на съвременни технологии и ефективно използване на научния и индустриалния потенциал.

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Заплахите в Черно море и атаките с дронове

Сред основните приоритети на Министерството на отбраната Димитър Стоянов открои противодействието на новите асиметрични заплахи в Черноморския регион.

Особено внимание той обърна на атаките с безпилотни системи срещу търговски кораби, които създават рискове за сигурността на морските маршрути, икономическата стабилност и регионалната сигурност.

За противодействие на подобни заплахи са необходими модерни средства за ранно откриване, наблюдение и ефективно управление на системите за защита, посочи министърът.

Той припомни, че на 30 октомври 2026 г. България се присъедини към инициативата на съюзници от НАТО „Способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи“.

Участието в инициативата създава възможности за координиране на националните усилия с тези на съюзниците, както и за използване на общия научен и индустриален потенциал.

Целта е изграждането на оперативно съвместими способности за защита от съвременни въздушни заплахи, включително безпилотни летателни апарати.

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AFCEA отбелязва 80 години от създаването си

През 2026 г. AFCEA International отбелязва 80 години от своето създаване.

Юбилейното издание на международната конференция TechNet Sofia събира представители на НАТО, държавните институции, отбранителната индустрия и академичните среди.

Форумът е посветен на развитието на технологиите и иновациите в областта на отбраната и сигурността.