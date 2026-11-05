Брутални изтезания край Перник: Двама убили работник с маркуч и го вързали със синджир в обора

Д оживотен затвор получиха двама мъже от пернишкото село Богданов дол за брутално убийство на техен работник, извършено по особено мъчителен начин и с изключителна жестокост, съобщиха от Окръжна прокуратура - Перник.

Тежък криминален случай разтърси региона, след като Окръжен съд - Перник призна за виновни 69-годишния собственик на животновъдно стопанство С.С. и неговия 50-годишен помощник Л.М. Двамата са осъдени на най-тежкото наказание - доживотен затвор при първоначален специален режим.

Хронологията на ужаса

Трагедията се разиграва в края на юни 2025 г. в стопанството в с. Богданов дол, където жертвата Д.Г. работел срещу подслон и храна. Причина за фаталния конфликт станала избягала крава, която работникът не успял да прибере навреме, след което се прибрал в стопанството във видимо нетрезво състояние.

Разлютените работодатели му нанесли жесток бой с маркуч, юмруци и крака, продължил около два часа. След побоя нападателите преместили пострадалия в обора. Един от тях го вързал със синджир за крави на шията, а вторият омотал ръцете му със сезал. За да не вика, устата му временно била залепена с тиксо, а стопанинът категорично забранил на друга свидетелка в стопанството да му дава вода, храна или цигари.

В това безпомощно състояние мъжът бил оставен цяла нощ и до обяд на следващия ден, докато молел за глътка вода. Когато опитали да го преместят, той починал от тежките травми - установената съдебномедицинска експертиза сочи гръдно-белодробна травма с множество счупени ребра и фрактура на гръдната кост.

Опит за прикриване и разкриване

След смъртта на работника двамата мъже покрили тялото му с чували и кашони, а вечерта го заровили под навес зад обора, зарупвайки го с пале и автомобилни гуми. За да гарантират мълчанието на друга работничка, станала свидетел на насилието, те я заплашили. Жената обаче успяла да напусне стопанството няколко дни по-късно и подала сигнал на телефон 112.

При последвалите обиски криминалистите открили у осъдения С.С. патрони и незаконно притежавано самоделно огнестрелно устройство тип „Оса“.

Присъдата на Окръжния съд не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.