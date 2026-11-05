„Писък 8“ се завръща с Нев Кембъл: Какво знаем до момента

А ктрисата Нев Кембъл потвърди, че ще се превъплъти отново в ролята си на Сидни Прескот в осмата част от емблематичния франчайз „Писък“, съобщава Variety.

Какво каза Нев Кембъл за завръщането си във франчайза „Писък“

В коментар за Associated Press актрисата загатна, че отново ще се окаже в центъра на смъртоносни сблъсъци с убийците с маската на Гоустфейс (Ghostface).

По време на интервюто журналисти я попитаха за предстоящите ѝ проекти. Кембъл спомена осмата част на „Писък“.

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Тя каза, че се работи и по „Писък 8“.

Тя обаче не можа да сподели повече подробности за предстоящия филм.

„Знаете, че не мога да ви кажа нищо за „Писък 8“. Ще участвам в него“, каза тя през смях.

За „Писък 7“

В седмата част Сидни се опитва да остави ужасите от миналото си зад гърба си и да изгради спокоен семеен живот със съпруга си Марк и техните деца.

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Всичко обаче се променя, когато се появява нов убиец с маската на Гоустфейс. Този път най-голямата дъщеря на Сидни - Тейтъм (Изабел Мей), става основната мишена на убиеца.

Сидни е принудена отново да се изправи пред опасността, за да защити семейството си. На помощ ѝ идва журналистката Гейл Уедърс, изиграна от Кортни Кокс.

„Писък 7“ излезе по кината през 2025 г. и постави рекорд за франчайза по приходи през премиерния си уикенд, събирайки 97,2 милиона долара в световен мащаб.

Филмът спечели 208 милиона долара при бюджет от 45 милиона долара, превръщайки се в най-печелившия филм от поредицата.

След този успех Spyglass Media и Paramount Pictures започнаха работа по осми филм. Детайли около сюжета обаче все още не се разкриват.

Кембъл е играла Сидни Прескот в шест филма от поредицата. През 2023 г. актрисата не участва в шестата част поради спорове за хонорара ѝ.

През 2022 г. тя обясни, че предложената сума не е отговаряла на нейния принос за успеха на франчайза.