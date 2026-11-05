България

Финансовото министерство представя Бюджет 2027 в УНСС

Темата предизвика остри спорове в парламента

Василена Василева Василена Василева

5 ноември 2026, 12:15
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Б юджетната процедура за 2027 г. вече е в ход. Утре финансовият министър Гълъб Донев ще представи план-сметката за следващата година. На събитието ще присъства и премиерът Румен Радев, който ще очертае визията и политиките на кабинета, а министрите ще представят основните приоритети в своите ресори.

Предстоящото представяне на бюджета обаче предизвика остри спорове в парламента. От „Прогресивна България“ обвиниха бившите управляващи за състоянието на публичните финанси и за инфлацията.

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„Голяма част от инфлацията се дължи на еврозоната. На фона на хвалбите на някои бивши управляващи, че това довело до замогване на населението, в същото време спестяванията на всеки един от нас са били изяждани“, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.

По-голям дебат сред опозиционните партии обаче предизвика не толкова съдържанието на бюджета, колкото мястото, избрано за неговото представяне – Университетът за национално и световно стопанство (УНСС).

„След УНСС, на Бузлуджа. И без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Представят го в УНСС, защото се учат още“, заяви Божидар Божанов от „Демократична България“.

Бившият премиер и депутат от „Продължаваме промяната“ Николай Денков също разкритикува решението на управляващите.

„Истинският проблем е, че населението ще обеднее и не е защото са заварили страшни проблеми. Трябва всичко първо да се коментира в парламента. Не сме президентска република или монархия“, заяви той, цитиран от NOVA.

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  • Спорът за втория пенсионен стълб продължава

Междувременно продължава и политическият спор около евентуални промени във втория пенсионен стълб. Днес председателят на бюджетната комисия Константин Проданов заяви, че управляващите нямат намерение да променят пенсионния модел.

По думите му подобна идея не фигурира нито в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, нито в официалната кореспонденция с Брюксел.

В центъра на спора са средствата за допълнителна пенсия, които се натрупват в индивидуални партиди в частни пенсионни фондове. Напрежението възникна след твърдения на опозицията, че Министерството на финансите е обсъждало с Европейската комисия възможността част от тези средства да бъдат пренасочени към държавното обществено осигуряване (НОИ).

В подкрепа на твърденията беше показан документ с дата 15 октомври, за който се посочва, че е част от комуникацията с Европейската комисия. Управляващите отричат да имат подобни намерения, докато опозицията настоява за пълна прозрачност по случая.

„Няма никакви намерения за промяна на пенсионния модел, засягане на втория пенсионен стълб или пренасочване на осигурителни вноски към първия“, категоричен беше Константин Проданов.

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Попитан дали ГЕРБ разполага с информация за преговори на кабинета с Европейската комисия по темата, Бойко Борисов заяви, че партията има такава информация, но обвини управляващите в неискреност.

„Просто те си лъжат, защото имат невероятен медиен комфорт“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова заяви, че евентуална промяна трябва да бъде предмет на широк обществен дебат, а не да се предлага непосредствено преди приемането ѝ.

„Питам управляващите къде е общественият дебат и съгласието, защото става дума за нашите пари“, заяви тя.

По думите ѝ управляващите имат право да определят политиките, но са длъжни да го правят прозрачно и без да заблуждават обществото. Йорданова съобщи, че формацията е изпратила официални въпроси до Европейската комисия, за да бъдат изяснени всички факти около случая.

По-късно депутатът Ивайло Мирчев също коментира темата. Той заяви, че „Демократична България“ очаква официални обяснения от управляващите за комуникацията с Европейската комисия относно евентуалните промени във втория пенсионен стълб. По думите му формацията е изпратила въпроси както до ЕК, така и до Министерството на финансите.

„Даваме им още 24 часа да го кажат на българските граждани. Опитват да се измъкнат, в паника са и в Министерството на финансите прекрояват всичко. Имаме пълната комуникация на правителството с ЕК, скоро ще я получим и официално. Очакваме МФ също да я предостави“, заяви Мирчев.

Проданов: Няма план за промяна на пенсионния модел и пренасочване на осигуровки

Той коментира и предстоящото представяне на бюджета, като посочи, че от формацията ще анализират подробно заложените в него мерки.

„Очакваме утре бюджета на безпътицата, за да му направим аутопсия парче по парче“, каза депутатът и призова финансовия министър лично да даде обяснения.

От ДПС не коментираха темата.

  • Борисов: Сравнявайте цените на горивата при нас и при Радев

Попитан как оценява действията на управляващите на фона на кризата с горивата, лидерът на ГЕРБ заяви, че правителството се справя „прекрасно“, като направи сравнение с периода на управление на партията си.

„Аз само искам българите да сверяват през една година колко е била нафтата при Борисов, колко е била при Радев, колко е бил газът при Борисов и при Радев, колко плащате за „Боташ“. При нас 80 млн. лева струваше един лот, сега струва 1 км от магистрала „Струма“, 40 млн. евро за километър – злато. Така че само сравнявайте. Иначе се справят прекрасно. Щастливи кошници, весели прасета – какво ли няма там, за всички е много хубаво – газ, ток, парно“, коментира Борисов.

Той отправи критики и към кмета на София Васил Терзиев.

„Четвърта година се оправдава с ГЕРБ. Само оправдания. Царете на оправданията“, заяви лидерът на ГЕРБ.

По отношение на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и евентуалната подкрепа на ГЕРБ Борисов посочи, че партията му ще изчака да приключат преговорите между „Възраждане“, „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, преди да коментира.

За закриването на Комисията по досиетата той заяви, че според него тя вече няма функции, тъй като „всички агенти и бивши ченгета са в момента депутати и министри“.

Цените на тока, пенсиите и бюджетът скараха депутатите в парламента

„Така че защо да съществува тази комисия? То е смешна работа“, добави Борисов.

Попитан как оценява политическата обстановка в САЩ след междинните избори и победата на демократите, той коментира, че хората се опасяват от война и човешки жертви.

„Хората ги е страх от война и жертви. В момента навсякъде цените ги притискат, а когато парите отиват за военни цели, хората протестират“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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