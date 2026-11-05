Коледа във Великобритания е под въпрос: Недостиг на елхи заради суша и бури

В еликобритания е изправена пред потенциален недостиг на коледни елхи тази година, след като екстремните метеорологични условия нанесоха сериозни щети на производителите. Това е пряко следствие от климатичните промени, които застрашават дългогодишна празнична традиция, датираща от викторианската епоха.

Традицията за украсяване на вечнозелени дървета в Обединеното кралство е популяризирана от принц Алберт, съпругът на кралица Виктория, който я пренася от родната си Германия. Днес обаче тази традиция се сблъсква с безпрецедентни предизвикателства, произтичащи от все по-нестабилния климат.

Производителите на коледни елхи са понесли това, което експерти описват като „двоен удар“ през годината, съобщава The Independent. Първо, поредицата от горещи вълни през лятото, които според Метеорологичната служба на Великобритания са го направили най-горещото в историята на измерванията, са причинили огромни щети на насажденията.

Питър Брадли, експерт по градинарство и директор на Mid Ulster Garden Centre, обяснява, че „летните горещини с невероятно продължителни сухи периоди са поставили производителите на коледни елхи под стрес от засушаване“. Това е довело до изсъхване на игличките и забавен растеж, тъй като липсата на влага в почвата затруднява усвояването на хранителни вещества. Проблемът се усложнява от факта, че повечето фермери в Обединеното кралство разчитат на естествени валежи, а не на търговски системи за напояване.

Вторият удар идва през есента. „Метеорологичният модел Ел Ниньо, който наблюдавахме тази есен, донесе бури, прекомерни валежи и силни ветрове точно преди прибирането на реколтата“, добавя Брадли. Наводнената земя създава кошмар за селскостопанската техника, а наситените с вода коренови системи отслабват дърветата и правят листата уязвими към опадане на игличките и гъбични увреждания, преди дори да достигнат до потребителите.

Щетите са особено тежки за младите фиданки, които имат по-плитки и неустановени корени. Оливър Комб, който работи в York Christmas Trees от 40 години, описва годината като „трудна“ и отбелязва, че „за първи път в историята имаме загуби в това, което засадихме миналата година“. Джеймс Уолис от Sutton Hall Farm съобщава пред Би Би Си, че около 20 000 дръвчета, засадени преди две години, са загинали. Съпругата му Рут добавя, че „финансовите последици са значителни“, като се очаква тазгодишната реколта да бъде с около 30% по-малка от миналогодишната, отчасти и заради късна слана през май.

Проблемът няма бързо решение и ще има дългосрочни последици. Питър Брадли подчертава, че „на класическия нормански смърч са му необходими между осем и десет години, за да достигне шест или седем фута (1,8 - 2 метра) – най-популярния размер“. Това означава, че тазгодишната реколта е трябвало да устои на „десетилетие на все по-нестабилни климатични промени в Обединеното кралство“. Загубата на млади дръвчета сега ще доведе до проблеми с доставките и през 30-те години на този век, като бъдещите елхи може да изглеждат по-рехави и с празнини.

В отговор на новата климатична реалност някои фермери започват да променят практиките си, като засаждат дървета през есента, а не в края на зимата, за да позволят на корените да се установят преди летните жеги. Други инвестират в системи за напояване. Въпреки новините за потенциален недостиг, експертите съветват потребителите да не изпадат в паника и да не купуват елхи твърде рано, тъй като те няма да издържат до 25 декември.

Оливър Комб препоръчва покупката да се отложи поне до началото на декември, когато дърветата ще са преминали през няколко слани, което им помага да се запазят по-дълго след отсичане. Питър Брадли съветва: „Когато купите, третирайте дървото си като прясно отрязани цветя – отрежете няколко сантиметра от основата, преди да го поставите, поддържайте стойката пълна с вода и го дръжте възможно най-далеч от радиатори“.