Костадинов: Законопроектът за българския език не предвижда имената на министерствата да се изписват на латиница

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З аконопроектът на „Възраждане“ за българския език не предвижда имената на министерствата да се изписват на латиница. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Повод за брифинга му стана публикация, в която според него законопроектът е представен некоректно.

„Все пак смятам, че медиите, които претендират да дават достоверна информация, трябва да защитават името си, а не да изпадат в ролята на дезинформационни пропагандни радиоточки“, каза Костадинов.

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Той обясни, че в публикацията се твърди, че законопроектът на „Възраждане“ предвижда изписване на имената на министерствата на латиница. Като пример е посочено как би изглеждало на латиница наименованието „Министерство на вътрешните работи“.

„Нищо подобно няма в законопроекта“, заяви Костадинов.

По думите му в проекта е записано, че устните и писмените изрази, съобщенията, обозначенията и надписите в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица, трябва да бъдат на български език. Допуска се транслитерация на латиница под текста на кирилица съгласно Закона за транслитерацията.

Костадинов посочи, че в законопроекта е предвидена и възможност за употреба на чужд език при условията на специален закон или когато става въпрос за търговска и туристическа дейност. Това се отнася за курорти, бизнеси и други подобни случаи, обясни той.

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Какво предвижда Законът за транслитерацията

Лидерът на „Възраждане“ припомни, че Законът за транслитерацията урежда еднозначното предаване със средствата на специално създадена версия на латинската азбука на български географски имена, имена на исторически личности, културни реалии, както и термини с български произход в съответната научна област.

„Тук не говорим за автоматичен пренос на български фрази на латиница. Защото това не е разрешено от Закона за транслитерацията“, каза Костадинов.

Той коментира и книжовните норми на българския език. По думите му те са три, като една от тях е официална книжовна норма на латиница.

„Имаме официална книжовна норма, която е на латиница. Но това е региолект, който означава регионална форма на български език, издигната в стандартна писмена норма“, обясни лидерът на „Възраждане“.

Костадинов отправи критика и към надписа на английски език на входа на Народното събрание. Според него изписването „National Assembly“ е неправилно, тъй като думата „national“ означава „национално“, а не „народно“.

Парламентът прие законопроекта на първо четене

Вчера Народното събрание прие на първо четене законопроекта за българския език, внесен от „Възраждане“. Той беше подкрепен единодушно със 153 гласа „за“. ДПС не участва в гласуването.

Срокът за предложения между първо и второ четене беше удължен до максималните три седмици, за да могат текстовете на законопроекта да бъдат прецизирани.