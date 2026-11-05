Парите ни

Наемите в София не мърдат, къща в комплекс струва 850 000 евро

Свободните складови площи в столицата падат до 1,3%, а възвръщаемостта на бизнес имотите остава непроменена, показва докладът на Colliers за третото тримесечие

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

5 ноември 2026, 13:12
Наемите в София не мърдат, къща в комплекс струва 850 000 евро
Източник: iStock

От началото на годината в пазара на недвижими имоти у нас са инвестирани 472,2 млн. евро. Това показва последният доклад на консултантската компания Colliers за пазара на имоти в София за третото тримесечие.

Първокласната възвръщаемост остава на нивата от предходното тримесечие. При офисите тя е 7,50%, при търговските площи – 7,75%, при индустриалните и логистичните сгради – също 7,50%, а при жилищните имоти – 3,75%.

Общата площ на съществуващите офиси клас А и В в София е 2 524 100 кв. м, а още 237 600 кв. м са в строеж. Свободните площи в двата класа са 11,5%.

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Средните офертни наеми са 17 евро на кв. м на месец за клас А и 12 евро на кв. м за клас В, без ДДС.

Работно място в споделен офис – от 150 евро

Гъвкавите работни пространства в столицата са 105 500 кв. м, а още 3800 кв. м се изграждат. Цените остават същите като през предходния период – 150 евро на месец за място в споделено пространство, 200 евро за фиксирано място и 280 евро за място в собствен офис.

Складовете – почти без свободно място

Съществуващите индустриални и логистични площи за спекулативно отдаване в София са 1 488 500 кв. м, а още 130 800 кв. м са в строеж. Свободните площи са спаднали спрямо предходното тримесечие и вече са едва 1,3%.

Наемите остават без промяна – 6 евро на кв. м на месец за клас А и 4,5 евро на кв. м за клас В.

Търговски площи: 46 евро на кв. м в моловете

Наемите за първокласни търговски площи в столицата също са стабилни – 46 евро на кв. м на месец в търговските центрове и 13 евро на кв. м в ритейл парковете.

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Нови търговски центрове не са започнали строителство, а при ритейл парковете в строеж са 29 600 кв. м.

Делът на свободните площи остава непроменен и в трите категории – 2,8% в моловете, 2,9% в ритейл парковете и 2,7% на бул. „Витоша“.

Къща в комплекс – до 850 000 евро

При къщите в затворени комплекси в София средната продажна цена, с ДДС и паркомясто, е 850 000 евро за самостоятелна къща, 740 000 евро за къща близнак и 565 000 евро за редова къща.

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Предлагането е 2170 жилищни единици, а още 1460 са в строеж.

Редактор: Маргарита Костадинова
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