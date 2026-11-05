Полша арестува шестима души, заподозрени в шпионаж в полза на Русия

П олската Агенция за вътрешна сигурност (АВС) е арестувала шестима души, заподозрени във връзки с руските разузнавателни служби и участие в мрежа за доставки на компоненти с военно предназначение за Русия. Това съобщи "Франс прес".

Сред задържаните са петима полски граждани на възраст между 25 и 52 години и 37-годишна руска гражданка. Информацията беше съобщена в социалната мрежа X от министъра, отговарящ за специалните служби, Томаш Шемоняк.

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Четирима от заподозрените, сред които и руската гражданка, са обвинени в шпионаж. Те са оставени в предварителния арест за срок от три месеца, съобщиха от АВС.

Доставяли компоненти за оръжия и боеприпаси

Според полската агенция групата е участвала в незаконното доставяне на значителни количества компоненти с военно предназначение за Русия. Частите са били използвани, наред с другото, за производството на боеприпаси и оръжейни системи.

На задържаните са повдигнати и обвинения за нарушения на правилата за международна търговия със стоки и технологии от стратегическо значение за националната отбрана и международната сигурност.

По данни на Томаш Шемоняк близо 100 души са били обвинени в рамките на разследвания за шпионаж и саботаж, водени от Агенцията за вътрешна сигурност от 1 януари 2024 г.

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Полша предупреждава за руски саботажни действия

Полша, която е член на НАТО и Европейския съюз и се намира на източния фланг на Алианса, многократно е обвинявала Русия в организиране на саботажни действия след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

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Страната има ключово значение за подкрепата на Киев, тъй като през полска територия преминава основната част от западната военна и хуманитарна помощ за Украйна.

Във вторник полският премиер Доналд Туск съобщи, че властите са осуетили през нощта възможна провокация на границата с руския ексклав Калининград.