Ердоган с ход към Путин: Какво подготвя Турция след срещата със Зеленски

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е готов да се срещне с руския си колега Владимир Путин в близко бъдеще в рамките на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. Той също изрази надежда, че резултатите от междинните избори в САЩ ще имат положителен ефект както върху американското общество, така и върху международната обстановка. Това съобщи "Си Ен Ен Тюрк".

Зеленски е готов да се срещне с Путин в Турция, Ердоган може да посредничи

Ердоган коментира изборите в САЩ

Турският президент направи изявленията пред журналисти на борда на правителствения самолет, с който се завърна в Турция от Южна Корея.

„Надявам се резултатите от изборите да бъдат от полза за американския народ. Също така се надявам, че те ще имат положителни последици за нашия регион и за световната политика. Вероятно би било преждевременно да се правят окончателни изявления на този етап“, заяви Ердоган.

Той подчерта, че отношенията между Анкара и Вашингтон имат дългогодишна история и са изградени върху стабилни основи.

„Турция и САЩ са съюзници в НАТО с дългогодишни стратегически отношения“, посочи турският президент.

По думите му Анкара ще продължи да поддържа тесен диалог с американската администрация, както и с Камарата на представителите и Сената. Целта е да бъдат подкрепени усилията за постигане на траен мир и стабилност в региона.

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Анкара подготвя среща с Путин

По отношение на войната в Украйна Ердоган заяви, че Турция ще продължи дипломатическите си усилия за намиране на път към мирно решение на конфликта.

Той изрази готовност за среща с руския президент Владимир Путин, след като в края на октомври разговаря с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

„След срещата ни със Зеленски в края на октомври сега искаме да се обърнем и към руската страна на въпроса, като проведем среща с Путин“, заяви Ердоган.

Турският президент уточни, че вече се подготвят дипломатически контакти на министерско равнище, които да проправят пътя за евентуалната среща.

По думите му неговите сътрудници, начело с външния министър Хакан Фидан, ще проведат разговори с руските си колеги, за да подготвят условията за среща между двамата президенти.

Ердоган подчерта, че Анкара ще направи всичко възможно, за да съдейства за прекратяването на войната между Русия и Украйна.