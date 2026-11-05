Вдигнаха МиГ-29 заради бомбените заплахи срещу трите пътнически самолета към България

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Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

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Е кипажи на българските изтребители МиГ-29 бяха активирани заради три сигнала за бомбени заплахи срещу пътнически самолети, пътуващи към България. Военновъздушните сили са изпълнили мисия по охрана на въздушното пространство (Air Policing) на 5 ноември 2026 г., съобщиха от Министерството на отбраната.

Нови бомбени заплахи срещу самолети към България, един кацна извънредно в Пловдив

Изтребителите, които носят бойно дежурство в 3-та авиационна база - Граф Игнатиево, са излетели в 10:11 ч. със задача да прехванат и ескортират самолетите на гражданската авиация.

Единият от пътническите самолети е кацнал на летище Пловдив, а другите два - на летище „Васил Левски“ в София.

От военното министерство уточняват, че при подобни ситуации българските изтребители изпълняват задачи по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства по команда от Обединения център за въздушни операции на НАТО.

Три самолета на Ryanair са били обект на заплахи

Бомбените заплахи бяха отправени срещу три самолета, изпълняващи полети към София в четвъртък сутринта. И трите машини са на авиокомпанията Ryanair.

Два от самолетите, излетели от Копенхаген и Мадрид, са достигнали крайната си дестинация - София. Третият, пътуващ от Лондон, е бил пренасочен и е кацнал извънредно на летище Пловдив.

Информацията беше потвърдена за NOVA от Министерството на транспорта.

Заради сигналите за потенциална опасност бяха задействани процедурите за сигурност. На летищата са извършени проверки. Взривни устройства на борда на самолетите не са открити.

Междувременно агенция Reuters съобщи за бомбена заплаха и срещу самолет на авиокомпанията Aer Lingus, изпълняващ полет от Дъблин до Рим.

Машината е била отклонена към военновъздушна база в Еврьо, Западна Франция, където е кацнала безопасно. На борда са били 151 пътници и шестима членове на екипажа. По информация на френското правителство всички са в безопасност, а специализирани екипи са извършили проверка на самолета.

Нова вълна от бомбени заплахи в небето над Европа

Поредица от бомбени заплахи срещу самолети в Европа

Новите сигнали идват на фона на поредица от подобни случаи в Европа през последните дни.

Във вторник, 3 ноември, бомбени заплахи засегнаха най-малко седем пътнически самолета в различни европейски държави. Два от тях изпълняваха полети до София - от Бергамо и Дъблин. И двете машини кацнаха на летище „Васил Левски“ без отклонение от маршрутите си.

На борда на самолета от Бергамо е имало 176 пътници и седем души екипаж. Били са чекирани 29 багажа, като не е имало опасни товари. Машината кацна в София в 11:13 ч.

Около два часа по-късно, в 13:36 ч., на летището пристигна и самолетът от Дъблин. На борда му са били 186 пътници и шестима членове на екипажа, а чекираният багаж е бил 56 броя. И в този случай не е имало опасни товари.

След кацането и двата самолета бяха проверени от компетентните служби. Не бяха открити взривни устройства.

В рамките на същата серия от сигнали бяха засегнати полети на Ryanair, Wizz Air, LOT и SAS до различни европейски градове. Някои самолети бяха отклонени към други летища, а други кацнаха по разписание и бяха проверени. Всички сигнали се оказаха фалшиви, съобщиха международните агенции.

Ден по-рано, на 2 ноември, самолет на Wizz Air, изпълняващ полет от Лондон до София, беше отклонен към Будапеща заради бомбена заплаха, получена по време на полета.

Унгарски изтребител „Грипен“ ескортира машината до летището в унгарската столица. При последвалите проверки не беше открита опасност.

Разследващите продължават да работят по установяването на източника на сигналите.