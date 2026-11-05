Пенсионери в чужбина: Без „декларация живот“ пенсията спира от следващата година

Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да подадат декларация за продължаване на получаването ѝ – т. нар. „декларация живот“. Задължението важи независимо от държавата, в която живеят, напомнят от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсията ще продължи да се изплаща и през следващата година само ако такава декларация е подадена.

Декларация „живот“: Кой и до кога трябва да я подаде, за да не спре пенсията му

Държави извън ЕС без договор – срок до края на годината

Пенсионерите, които живеят в държава извън Европейския съюз, с която България няма международен договор за социална сигурност, трябва да подадат декларацията до края на 2026 г.

В този срок те трябва да се явят лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата, в която живеят, който да завери документа.

Декларацията може да бъде изтеглена от сайта на НОИ, рубрика „Формуляри“ / „Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори“.

ЕС и държавите с договор – зависи къде се получава пенсията

Непроменен остава редът за пенсионерите в държавите, с които се прилагат европейските регламенти за координация на социалната сигурност или международен договор в тази област.

Важно за пенсионерите в чужбина: Как да запазите пенсията си и през 2027 г.

Това се отнася за пенсионерите с настоящ адрес в държава от ЕС (без Германия), в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария или Великобритания. Същото важи и за живеещите в Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис.

При тях сроковете зависят от това къде се получава пенсията:

По сметка в банка в България (или при друг доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, или негов клон в страната) – декларацията се подава веднъж годишно и се заверява между 1 ноември и 31 декември.

(или при друг доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, или негов клон в страната) – декларацията се подава веднъж годишно и се заверява между 1 ноември и 31 декември. По сметка в чужбина, ежемесечно – декларацията се подава на всеки 3 месеца.

– декларацията се подава на всеки 3 месеца. По сметка в чужбина, на периоди, различни от месец – декларацията се подава за всеки от заявените периоди на плащане. Пенсията се изплаща за минал период до края на месеца, в който е заверена декларацията.

Двуезични образци на декларациите има на сайта на НОИ, рубрика „Формуляри“ / „Формуляри и образци по регламенти и международни договори“.

Пенсионерите в Турция – два пъти годишно

Пенсионерите, които получават българската си пенсия в Турция по Споразумението между двете държави (чрез турския осигурителен институт SGK), продължават да подават „декларация живот“ в НОИ два пъти годишно – през януари и през юли.

Образецът е на сайта на НОИ, рубрика „Формуляри“ / „Образци на декларации за продължаване получаването на българска пенсия по международен договор/европейски регламент“.

Как се подава

Заверената декларация се изпраща до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена лично или чрез упълномощено лице, както и изпратена в оригинал по пощата.

Възможно е и подаване по електронен път чрез Услуга 52 „Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България“ на Единния портал за електронни услуги на НОИ – с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ.