България

Десетки блокове в София остават без парно до средата на ноември, в „Дружба 2“ – до края на месеца

„Изток“ и „Изгрев“ чакат до петък. КЗП заплашва с колективни искове, а ръководството на „Топлофикация“ ще бъде изслушано в Общинския съвет

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

5 ноември 2026, 14:40
Десетки блокове в София остават без парно до средата на ноември, в „Дружба 2“ – до края на месеца
Източник: istock

Хиляди столичани продължават да живеят без парно и топла вода заради аварии и ремонти по мрежата на „Топлофикация София“. Това показва справката на интернет страницата на дружеството.

За някои от тях топлоподаването е спряно още от края на лятото. В „Дружба 2“ 27 блока – от бл. 423 и бл. 501 до бл. 528 – са без топлоподаване от 28 август заради ремонт. Услугата там се очаква да бъде възстановена чак в края на ноември. Това означава близо три месеца без топла вода, като днес те вече са близо 70 дни.

След седмици без парно и топла вода: Жители на столичния квартал „Дружба” излязоха на протест

Десетки други блокове в „Младост“, „Дружба 1“ и „Дианабад“ са без топлоподаване от средата на септември и ще чакат до 13 или 15 ноември.

Кой до кога е без парно и топла вода

Тази седмица

  • До петък, 6 ноември: целите квартали „Изток“ и „Изгрев“; част от „Студентски град“ (от 2 ноември); в „Дружба 1“ – участъкът между ул. „Кап. Димитър Списаревски“, бул. „Христофор Колумб“ и бул. „Асен Йорданов“, както и бл. 158 и 159 (от 4 ноември); ул. „Кирил Видински“ № 8 в „Лозенец“ и бл. 96 в „Мусагеница“.
  • До 7 ноември: в „Дружба 1“ – бл. 44, 138, 139, 140, 142, 8-мо РУ и ДСЛ „Слатина-Искър“, както и бл. 290 от „Цариградски комплекс“ в „Дружба 2“.

До 13 ноември

  • „Младост 3“: бл. 354, 356, 356А, 358, 385, 386, 387 – без парно от 20 септември; в „Младост 1“ – бл. 105.
  • „Младост 1“, „Младост 1А“ и „Дружба 1“: бл. 74А в „Младост 1“, бл. 98, 126, 127, 128 в „Дружба 1“, бул. „А. Малинов“ № 33 и бл. 548 в „Младост 1А“ – от 18 септември.
  • „Младост 1А“ и „Дианабад“: бл. 536, 537, 538, 539 в „Младост 1А“ и бл. 45, 46, 48, 49, 50, 64 в „Дианабад“ – от 16 септември.

До 15 ноември

  • „Дианабад“ и „Лозенец“: бл. 58 и 59 в „Дианабад“ и ул. „Бигла“ № 30-А в „Лозенец“ – от 19 септември; бл. 5 в „Дианабад“ – от 15 септември.

  • От 14 септември: бл. 38А в „Младост 1“, бул. „Г. М. Димитров“ № 58 и бл. 26 в „Дианабад“, бл. 73, бул. „Искърско шосе“ № 5 и ул. „5001“ в „Дружба 1“.
  • От 26 септември: бл. 125 и бл. 126.
  • От 30–31 октомври: бл. 68А, 69 и 81 в „Слатина“, ул. „Гео Милев“ № 9 и ул. „Христо Максимов“ № 10 в „Гео Милев“, бл. 93, 94 и 95 в „Мусагеница“, както и адреси в „Оборище“ – ул. „Васил Друмев“ № 1, 3–5, 7–9, ул. „Султан тепе“ № 7–9, ул. „Алеко Константинов“ № 2, ул. „Оборище“ № 58–60 и карето между ул. „Попова шапка“, бул. „Ситняково“, ул. „Калиманци“ и ул. „Черковна“.
  • Още: ул. „Цветан Лазаров“ № 2 (зала „Бокс“) в „Полигона“, ул. „Коста Лулчев“ № 27 в „Гео Милев“ и ул. „Цар Иван Асен II“ № 42 в „Яворов“.

До края на ноември

  • „Дружба 2“: бл. 423, 501–519, 521–524 и 526–528 – без топлоподаване от 28 август заради ремонт.

Институциите се намесват

Кризата с топлоподаването вече ангажира няколко институции. Омбудсманът Велислава Делчева поиска обяснения от „Топлофикация София“. Комисията за защита на потребителите обяви намерение да заведе два колективни иска срещу дружеството, ако то не обезщети потребителите, останали продължително без топла вода и отопление.

„Топлофикация София“ е пред фалит: Кой ще плати сметката?

Кметът Васил Терзиев припомни, че принципал на дружеството е Столичният общински съвет, и призова съветниците да поемат отговорност. По думите му решението е нов модел на управление, който да привлече частни инвестиции. Дружеството има задължения за над 1 млрд. евро, посочи по-рано кметът.

Следващата седмица ръководството на „Топлофикация“ ще бъде изслушано от Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС. На заседанието на Общинския съвет на 11 ноември се очаква съветниците да поискат информация за ремонтите, изразходваните средства и мерките срещу авариите през отоплителния сезон.

Автор: Маргарита Костадинова
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