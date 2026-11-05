Любопитно

Кралица Летисия впечатли с тъмносиня рокля на официална вечеря в Мадрид

Испанската кралица се присъедини към крал Фелипе VI, за да посрещне гостите в Кралския дворец в Мадрид

5 ноември 2026, 13:57
Кралица Летисия
Кралица Летисия   
Източник: Getty Images
  • Кралица Летисия и крал Фелипе VI посрещнаха делегациите на 30-ата Иберо-американска среща на върха по време на официална вечеря в Кралския дворец в Мадрид.
  • Летисия привлече вниманието с тъмносиня рокля с открито рамо и голяма флорална декорация на модната къща Delpozo, която е носила и през 2017 и 2020 г.
  • Двудневният форум събира представители на иберо-американската общност, а крал Фелипе VI подчерта значението на сътрудничеството като противовес на международното напрежение и съперничеството.

Кралица Летисия демонстрира елегантна вечерна визия, докато в сряда придружаваше крал Фелипе VI на дипломатическа вечеря в Кралския дворец в Мадрид, пише HELLO.

Кралската двойка посрещна делегациите, участващи в 30-ата Иберо-американска среща на върха на държавните и правителствените ръководители на 4 ноември, след церемонията по откриването на форума в мадридския театър „Реал“.

Летисия изглеждаше ослепително в тъмносиня рокля с асиметрично деколте, което откриваше едното ѝ рамо, докато на другото беше поставено голямо скулптурно цвете. Вталеният модел беше с ръкави три четвърти и подчертана талия, а впечатляващата флорална декорация привличаше основното внимание.

Кралицата беше оформила кестенявата си коса на меки, блестящи вълни с дълбок страничен път, като беше прибрала единия кичур зад ухото си, за да покаже искрящите си обеци със сини камъни във формата на капки.

Бижу с камъни, съчетаващо се с обеците, добавяше още един цветен акцент, а ружът в розови тонове и розовото червило допълваха визията ѝ.

Фелипе беше съчетал облеклото си с това на съпругата си, като беше избрал тъмен костюм, бяла риза и лилава вратовръзка с десен. На снимките кралската двойка посреща гостите на фона на пищния интериор на двореца, позлатени огледала, декорирани стени и блестящи свещници.

  • Тъмносинята рокля на кралица Летисия от Delpozo е от 2017 г.

Макар тоалетът ѝ да изглеждаше идеално подходящ за повода, той всъщност е добре познат модел от гардероба на Летисия.

Роклята е творение на модната къща Delpozo от колекцията Pre-Fall 2017, създадена по време на работата на Жозеп Фонт в испанската марка.

Летисия я облече за първи път през декември 2017 г. по време на тържествата по случай 50-годишнината на спортния вестник AS. По-късно отново я избра за връчването на наградите „Принцеса на Астурия“ през 2020 г. в Овиедо.

Сегашната ѝ поява придаде ново излъчване на модела благодарение на начина, по който го беше съчетала. При предишните случаи кралицата носеше роклята с прибрана коса или опашка, докато свободно падащите ѝ вълни този път омекотиха строгия силует на тоалета.

За събитията по откриването на срещата на върха тя беше избрала също тъмносини обувки с отворена пета и подходяща клъч чанта от испанската марка за аксесоари Magrit.

  • Бижутата на кралица Летисия я свързват с принцеса Леонор

Аксесоарите ѝ добавиха и семеен акцент към вечерта. Обеците с аквамарини са носени и от по-голямата ѝ дъщеря, принцеса Леонор, а гривната със сапфири на Летисия допълваше наситения син цвят на роклята.

Появата на кралицата беше само няколко дни след като Леонор отпразнува 21-вия си рожден ден на 31 октомври. Важният личен повод последва друга значима публична изява на престолонаследницата, церемонията по връчването на наградите „Принцеса на Астурия“ в Овиедо.

Крал Фелипе и кралица Летисия посрещнаха гостите на срещата на върха

Форумът в Мадрид е четвъртият път, когато Испания е домакин на Иберо-американска среща на върха. Предишните издания в страната се проведоха в Мадрид през 1992 г., в Саламанка през 2005 г. и в Кадис през 2012 г.

Двудневното събитие събира делегации от иберо-американската общност. В програмата на крал Фелипе е включено и пленарното заседание на 5 ноември в Галерията на кралските колекции.

По време на церемонията по откриването кралят подчерта значението на сътрудничеството. В изказването си, преведено от испански, той определи общността като „пример за разбирателство и сътрудничество“ и „противовес на напрежението и съперничеството“.

Вижте повече в нашата галерия:

Крал Фелипе VI и кралица Летисия посрещнаха Макрон в Мадрид
9 снимки
Летисия Макрон
Летисия Макрон
Летисия Макрон
Летисия Макрон
Източник: HELLO    
Кралица Летисия Крал Фелипе VI Кралска мода Иберо американска среща на върха Delpozo Елегантна визия Тъмносиня рокля Испанско кралско семейство Мадрид Устойчива мода
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

„Ужасен до смърт“: Появиха се подробности за първата нощ на Ръсел Бранд в затвора

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Кой стои зад бомбените заплахи в София и Европа? Основателят на „Мъжката държава“ проговори

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Renault има нов електромобил... за армията

Renault има нов електромобил... за армията

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 3 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

Дълговете на „Топлофикация София“ гонят 1 млрд. евро: „Булгаргаз“ и Терзиев търсят спасителен план

България Преди 47 минути

Ръководствата на двете институции възобновиха диалога заради натрупани задължения за над 900 млн. евро, газоподаването към столицата няма да бъде спирано

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Зеленски и Кличко си размениха обвинения за подготовката на Киев за зимата

Свят Преди 1 час

Украинският президент и кметът на столицата се упрекнаха взаимно за липсата на подготовка преди зимния сезон на фона на масираните руски удари по енергетиката

Иван Тодоров

Внезапна рокада в МВР: Смениха началника на полицията в Павликени

България Преди 1 час

Иван Тодоров е преместен в сектор „Криминална полиция“ в Полски Тръмбеш, рокадата идва след скандала със сблъсъка в село Димча

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

България Преди 2 часа

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите за повишено внимание и спазване на временната организация край столицата и при 89-ия километър

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Любопитно Преди 2 часа

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Парите ни Преди 2 часа

Дефицит от 3,5% по КФП, дълг от 44,3 млрд. евро, данък върху свръхпечалбата, по-високи детски облекчения и 10% по-малко за заплати в администрацията – какво пише в документите, които вече всеки може да прочете

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

България Преди 3 часа

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

Пеканов за Бюджет 2027: Повишаваме майчинските и детските, но отвързваме минималната заплата

България Преди 3 часа

Според него план-сметката за 2027 г. оптимизира редица разходи и гарантира социалната и доходната политика в условия на фискални предизвикателства

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

1 350 евро на месец срещу над 7 100 в Люксембург: България е на дъното в ЕС и по средна заплата

Парите ни Преди 3 часа

Средната годишна заплата у нас е най-ниската в Съюза при 41 500 евро средно за ЕС, показват най-новите данни на Евростат

Снимката е илюстративна

Кремъл: Европа е нерешителна за бъдещите преговори за сигурност, но участието ѝ е неизбежно

Свят Преди 3 часа

Изявлението идва на фона на скорошна среща в Брюксел между САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори, посветена на гаранциите за сигурност на Киев и по-широката архитектура на европейската сигурност

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

Опозицията обединена срещу Бюджет 2027: ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ с унищожителни критики

България Преди 4 часа

ГЕРБ, ДБ, ДПС и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка, високите цени и начина, по който правителството я представи в УНСС

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

ВМС взривиха край Шабла открития руски дрон „Гербер-2“

България Преди 4 часа

Специализиран екип от Военноморските сили обезвреди на място 4-метровия апарат, за който бе установено, че не е носил взрив

,

Тест за сетивата в „Спомени с вкус”

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата Жаклин Дочева залага на мили спомени и добро настроение в компанията на Изабел Овчарова-Изи

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

The Weeknd чупи исторически рекорд: Турнето му натрупа над 1,3 млрд. долара

Любопитно Преди 4 часа

Музикантът изпревари Елтън Джон за най-печеливша обиколка от мъж артист. Шоуто му премина през 5 континента и над 9 млн. фенове, а The Weeknd дари 8,5 млн. долара от приходите за борба със световния глад и подкрепа на образованието за деца

<p>Урсула фон дер Лайен идва в България, ще се срещне с Радев</p>

След атаките в Черно море: Урсула фон дер Лайен идва в България

България Преди 4 часа

Председателят на Европейската комисия пристига във Варна на фона на ескалация на напрежението по източния фланг на НАТО и намерен дрон край Шабла

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за масирана вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 4 часа

Измамниците имитират електронните услуги на приходната агенция, за да откраднат лични и банкови данни

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Мъгли и слани през почивните дни

sinoptik.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg

Бащата на Меган Маркъл е арестуван за притежание на материали със сексуално насилие над деца

Edna.bg

Михаела Филева: Много хора жертват съня си заради тревоги, амбиции и мечти

Edna.bg

Кабинетът представи Бюджет 2027: За какво ще се харчи повече и къде ще има съкращения

Nova.bg

Опозицията критикува план-сметката за 2027: „Бюджет на инерцията“ и „камион без спирачки“

Nova.bg