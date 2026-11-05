Кралица Летисия впечатли с тъмносиня рокля на официална вечеря в Мадрид

Кралица Летисия и крал Фелипе VI посрещнаха делегациите на 30-ата Иберо-американска среща на върха по време на официална вечеря в Кралския дворец в Мадрид.

Летисия привлече вниманието с тъмносиня рокля с открито рамо и голяма флорална декорация на модната къща Delpozo, която е носила и през 2017 и 2020 г.

Двудневният форум събира представители на иберо-американската общност, а крал Фелипе VI подчерта значението на сътрудничеството като противовес на международното напрежение и съперничеството.

Queen Letizia looks incredible in off-the-shoulder navy dress at state dinner https://t.co/kBZjFlJzWQ — HELLO! (@hellomag) November 4, 2026

Кралица Летисия демонстрира елегантна вечерна визия, докато в сряда придружаваше крал Фелипе VI на дипломатическа вечеря в Кралския дворец в Мадрид, пише HELLO .

Кралската двойка посрещна делегациите, участващи в 30-ата Иберо-американска среща на върха на държавните и правителствените ръководители на 4 ноември, след церемонията по откриването на форума в мадридския театър „Реал“.

Летисия изглеждаше ослепително в тъмносиня рокля с асиметрично деколте, което откриваше едното ѝ рамо, докато на другото беше поставено голямо скулптурно цвете. Вталеният модел беше с ръкави три четвърти и подчертана талия, а впечатляващата флорална декорация привличаше основното внимание.

Кралицата беше оформила кестенявата си коса на меки, блестящи вълни с дълбок страничен път, като беше прибрала единия кичур зад ухото си, за да покаже искрящите си обеци със сини камъни във формата на капки.

Бижу с камъни, съчетаващо се с обеците, добавяше още един цветен акцент, а ружът в розови тонове и розовото червило допълваха визията ѝ.

Фелипе беше съчетал облеклото си с това на съпругата си, като беше избрал тъмен костюм, бяла риза и лилава вратовръзка с десен. На снимките кралската двойка посреща гостите на фона на пищния интериор на двореца, позлатени огледала, декорирани стени и блестящи свещници.

Tras la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana, el Palacio Real de Madrid 📍 abre sus puertas para acoger una cena de lo más sofisticada en honor a los países invitados y con los Reyes como anfitriones 👑. Y para esta ocasión tan señalada, la reina Letizia ha deslumbrado con un elegante vestido azul noche 💙 y rescatando algunas de las piezas más imponentes del joyero real ✨, auténticas joyas cargadas de historia y un guiño muy especial a la princesa Leonor 😍. Te contamos todos los detalles de esta noche y de su look, en este link 👉 https://t.co/mcolLbWtkw #Letizia #FelipeVI #royal — Revista ¡HOLA! (@hola) November 4, 2026

Тъмносинята рокля на кралица Летисия от Delpozo е от 2017 г.

Макар тоалетът ѝ да изглеждаше идеално подходящ за повода, той всъщност е добре познат модел от гардероба на Летисия.

Роклята е творение на модната къща Delpozo от колекцията Pre-Fall 2017, създадена по време на работата на Жозеп Фонт в испанската марка.

Летисия я облече за първи път през декември 2017 г. по време на тържествата по случай 50-годишнината на спортния вестник AS. По-късно отново я избра за връчването на наградите „Принцеса на Астурия“ през 2020 г. в Овиедо.

Сегашната ѝ поява придаде ново излъчване на модела благодарение на начина, по който го беше съчетала. При предишните случаи кралицата носеше роклята с прибрана коса или опашка, докато свободно падащите ѝ вълни този път омекотиха строгия силует на тоалета.

За събитията по откриването на срещата на върха тя беше избрала също тъмносини обувки с отворена пета и подходяща клъч чанта от испанската марка за аксесоари Magrit.

La Reina ha elegido un elegante vestido midi de manga larga en color azul marino con escote barco ceñido a la cintura. El detalle más llamativo del look es la gran rosa que descansa sobre el hombro. Ha escogido una espectacular pulsera de zafiros y los pendientes de aguamarinas https://t.co/3o4nVuiHlA — Pakiño ൠ ♰👑⚜️🇪🇦🇻🇦 (@iPakino89_) November 4, 2026

Бижутата на кралица Летисия я свързват с принцеса Леонор

Аксесоарите ѝ добавиха и семеен акцент към вечерта. Обеците с аквамарини са носени и от по-голямата ѝ дъщеря, принцеса Леонор, а гривната със сапфири на Летисия допълваше наситения син цвят на роклята.

Появата на кралицата беше само няколко дни след като Леонор отпразнува 21-вия си рожден ден на 31 октомври. Важният личен повод последва друга значима публична изява на престолонаследницата, церемонията по връчването на наградите „Принцеса на Астурия“ в Овиедо.

Крал Фелипе и кралица Летисия посрещнаха гостите на срещата на върха

Форумът в Мадрид е четвъртият път, когато Испания е домакин на Иберо-американска среща на върха. Предишните издания в страната се проведоха в Мадрид през 1992 г., в Саламанка през 2005 г. и в Кадис през 2012 г.

Двудневното събитие събира делегации от иберо-американската общност. В програмата на крал Фелипе е включено и пленарното заседание на 5 ноември в Галерията на кралските колекции.

По време на церемонията по откриването кралят подчерта значението на сътрудничеството. В изказването си, преведено от испански, той определи общността като „пример за разбирателство и сътрудничество“ и „противовес на напрежението и съперничеството“.

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