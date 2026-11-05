Пенсиите за ноември идват по-рано

Пенсионерите ще получат парите си за ноември по-рано от обичайното. Изплащането започва в петък, 6 ноември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

На тази дата ще бъдат преведени пенсиите по сметките на всички, които получават парите си по банков път.

Чрез пощенските станции изплащането също започва на 6 ноември и ще продължи до 20 ноември (петък). То ще се извършва по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция.

Кога започва изплащането на пенсиите за ноември

Защо по-рано

И този месец се прилагат промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, влезли в сила в края на юли. Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на месеца се падне в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно завършва, в предходния работен ден.

Тъй като 7 ноември тази година е събота, изплащането започва в петък, 6 ноември.

Кога идват другите плащания

Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 16 ноември (понеделник).

Обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за октомври бяха изплатени на 3 ноември.

Информацията за всички плащания на НОИ се обновява всеки месец в рубриката „Календар на плащанията“ на сайта на института.