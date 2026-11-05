Хайди Клум изненада феновете с провокативна снимка и неочакван съвет

Хайди Клум привлече вниманието с черна мини рокля и чорапогащник, като сподели в Instagram съвет за облекчаване на умората след дълго носене на високи токчета - повдигане на краката за около 10 минути.

Публикацията ѝ се появи няколко дни след като супермоделът впечатли почитателите си с необичаен костюм за Хелоуин, в който се превърна в собствената си лява ръка.

Съпругът ѝ Том Каулиц пропусна партито заради музикално турне, но двамата разговаряли по FaceTime, а той одобрил костюма ѝ.

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Хайди Клум изглеждаше по-добре от всякога, демонстрирайки безкрайно дългите си крака с черна мини рокля и чорапогащник в сряда, само няколко дни след като впечатли почитателите си с невероятния си костюм за Хелоуин, пише HELLO .

Германският супермодел публикува в Instagram съвет към последователите си как да облекчат болките и напрежението след цял ден на високи токчета. Тя сподели снимка, на която лежи в леглото с вдигнати върху таблата крака.

Клум изглеждаше зашеметяващо в черната мини рокля с дълбоко деколте, която беше съчетала с черен чорапогащник и дънково яке.

„Добре, моят съвет след дълъг ден на високи токчета е в края на деня да вдигнете краката си нагоре за около 10 минути“, каза тя на феновете си във видеото. Русата коса на Хайди се разстилаше върху възглавницата, а опушеният грим на очите допълваше визията ѝ.

Heidi Klum, 53, showcases enviable figure in leggy minidress as she shares unexpected secret https://t.co/g89RxDipiL — HELLO! (@hellomag) November 5, 2026

Хелоуин партито на Хайди Клум

Провокативната снимка на Хайди се появи пет дни след като тя привлече всички погледи на своето парти за Хелоуин, пристигайки облечена като собствената си лява ръка. Зловещата визия на майката на четири деца предизвика възторг сред почитателите ѝ в социалните мрежи и доказа, че за празника тя е готова на всичко.

„Гледах ръката си и си казах: „Хмм... чудя се дали мога да се побера в една ръка“, разказа Хайди пред People за идеята зад костюма си. „Разглеждах пръстите си и си помислих: „Всъщност пръстите могат да бъдат крака“, каза тя.

„След това ръцете ми можеха да се превърнат в още пръсти, а някак си можех да вмъкна тялото си вътре. Именно това предложих“, допълни Клум.

По-рано Хайди беше разказала пред изданието, че често планира костюмите си месеци предварително заради сложната им изработка. „Трябва да се направят калъпи. Трябва да се изработят протези, да се проведат проби“, обясни тя.

„Така че да, за всичко това са необходими много усилия, защото исках да бъда толкова впечатляваща, че това не е нещо, което мога просто да сглобя за една нощ“, допълни Клум.

„Отнема много време. Изисква много планиране. Освен това, когато разкрия костюма си, искам това да бъде специален момент, защото знам, че имам толкова много почитатели, а тези хора, които особено обичат Хелоуин, също обичат да се маскират и да измислят невероятни неща“, добави Хайди. „Затова смятам, че те наистина следят какво правя, а аз не искам да разочаровам никого. Винаги давам всичко от себе си“, посочи тя.

Heidi Klum at her 25th Halloween party in New York as a severed hand after deciding last year that her own left hand was the starting point. She said the idea hit when she looked at it and realized her body might fit inside somehow. The build recreated the exact rings she wears, including the wedding band, plus the finger tattoo that reads “Tom.” She noted the hardest part once it was finished was simply carrying the weight around. The party ran at Cathédrale with Apothic and Butterfinger as sponsors. — Base Desk (@base_celebrity) November 1, 2026

Къде беше съпругът на Хайди Клум?

Съпругът на 53-годишната звезда Том Каулиц не присъства на голямото ѝ събитие в събота, въпреки че в миналото двамата са се появявали с костюми за двойки.

„Съпругът ми не можа да бъде тук днес, защото в момента е на турне. Аз ще се присъединя към него, но днес той нямаше как да присъства“, обясни Хайди пред Entertainment Tonight.

„Той винаги е с мен. Винаги е на пръста ми, ето тук“, добави тя, имайки предвид брачната си халка и годежния си пръстен. Русокосата красавица разкри, че е разговаряла по FaceTime с музиканта от Tokio Hotel, докато е била с костюма си, и че той го е „обикнал“.

„Той ме попита: „Господи, как ще носиш това нещо?“ А аз му казах: „Нямам никаква представа“, пошегува се тя.

Двамата сключиха брак през февруари 2019 г., след като се запознаха година по-рано чрез общ приятел.

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