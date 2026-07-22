Парламентът одобри разполагането на американски самолети в „Безмер“

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Н ародното събрание даде разрешение САЩ да разположи самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“.

Разрешението, поискано от правителството след нота от американската страна, бе подкрепено с гласовете на 135 депутати, 13 се обявиха против, а двама се въздържаха.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска прегласуване. Последва ново гласува и разполагането на америкснаските военни самолети бе одобрено от 124 депутати от „Прогресивна България“ и 15 от ДПС. 1 депутат от ПБ гласува против, а двама се въздържаха. 12 депутати от „Възраждане“ гласуваха против.

ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП не участваха в гласуването.

По време на дебата в пленарна зала участие взеха министър-председателят Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов.

Ако искаме да бъдем коректен партньор, надежден съюзник, ние трябва да спазваме договорите. САЩ са нашият основен съюзник в сигурността, заяви Румен Радев пред депутатите преди гласуването.

Народното събрание гласува искането на Съединените щати за временното разполагане на до осем самолета-цистерни на Военновъздушните сили на САЩ в авиобаза „Безмер“, след като искането вече получи подкрепата на парламентарната Комисия по отбрана.

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Темата предизвика и международен отзвук, след като Иран отправи остро предупреждение към България да не допуска използването на своя територия за американски военни операции срещу Техеран.

Според иранските власти подобен ход би превърнал страната ни в „съучастник в агресия и военни престъпления“.

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Искането на САЩ

Премиерът Румен Радев съобщи, че дипломатическата нота от американската страна е постъпила на 17 юли и е свързана с логистична подкрепа за операции на САЩ в района на Близкия изток.

По думите му искането се основава на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ, подписано през 2006 г., според което авиобаза „Безмер“ е сред съоръженията за съвместно използване.

Радев подчерта, че съгласно българското законодателство подобно решение не може да бъде взето еднолично от правителството, а изисква одобрението на Народното събрание.

Премиерът припомни още, че през февруари американски самолети-цистерни са били разположени на летище „Васил Левски“ – София. Според него тогавашното правителство е заобиколило парламента и не е информирало обществото за характера на мисията.

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Военният министър: Няма повод за притеснение

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма основания за безпокойство относно евентуалното разполагане на американските самолети в авиобаза „Безмер“.

„Няма абсолютно никакво притеснение“, коментира министърът.

Реакцията на Иран

Предупреждението от Техеран дойде ден след като българското правителство официално обяви намерението си да поиска парламентарно разрешение за разполагането на американските самолети.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви пред държавната информационна агенция ИРНА, че България е напълно наясно с характера на американските удари срещу Иран, които според Техеран представляват „продължение на американско-израелската военна агресия“.

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По думите му действията на САЩ са „явен акт на агресия“ и представляват тежко нарушение на Устава на ООН и нормите на международното право.

Очаква се окончателното решение дали американските самолети ще бъдат разположени в авиобаза „Безмер“ да бъде взето след гласуването в пленарната зала на Народното събрание.