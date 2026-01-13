България

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

Паргов: В рамките на този парламент не съществуват предпоставки за излъчване на правителство

13 януари 2026, 18:27
Б ългария има нужда от ясна перспектива, но настоящият парламент не е в състояние да излъчи стабилно правителство. Това заяви Калоян Паргов, заместник-председател в оставка на БСП, като очерта позицията на партията за предстоящия мандат, бюджета и вътрешното състояние на левицата.

По думите на Паргов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS БСП няма да приеме мандата за съставяне на правителство, но не е изключено той да не бъде върнат веднага. Причината е свързана с възможна договорка около датата на предсрочните избори.

Президентът обяви кога ще връчи втория мандат

„Ако има някакво разбиране за датата на изборите и аргументите са адекватни, бихме могли да задържим мандата“, коментира той, като допълни, че подобен ход би бил възможен по молба на президента.

В рамките на този парламент не съществуват предпоставки за излъчване на правителство, което да има обществено доверие, смята Паргов. Политическата конфигурация е силно фрагментирана, а разделението между партиите прави компромисите практически невъзможни.

Паргов подчерта, че участието на БСП в управлението винаги е било свързано с налагането на социален дневен ред. Той припомни, че в предложения бюджет е бил заложен буфер, който да смекчи икономическите удари върху хората в началото на годината.

БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

„Бюджетът не беше харесан от никого – освен от социалистите“, отбеляза той, като призна, че проектът не е срещнал широка политическа подкрепа.

По отношение на предстоящите данъчно-осигурителни промени Паргов заяви, че реформите са обективно необходими. Той обаче призна, че БСП е допуснала грешка, като не е отчела обществените страхове.

„Първи януари 2026 г. плашеше много хора, а темата за данъчната реформа допълнително засилваше това напрежение“, посочи Паргов. По думите му, за да се наложи каквато и да е промяна в парламента, е необходима ясна и стабилна подкрепа.

Паргов отказа да коментира дали ще се кандидатира за председател на БСП, но изрази сериозни съмнения дали партията ще излезе по-обединена от предстоящия конгрес. Според него времето до изборите е твърде кратко, за да бъдат преодолени натрупаните вътрешни конфликти.

Според Паргов БСП има нужда от промяна, но тя не може да се изчерпва с подмяна на лица. „Партията има системни проблеми от организационно и политическо естество, които не са решени“, заяви той. Според него в левицата има усещане за изоставеност и липса на посока.

Паргов заяви, че от президента Румен Радев очаква „неочакваното“ по въпроса дали държавният глава би се отказал от президентския пост, за да създаде собствен политически проект.

В заключение той прогнозира, че дори след предстоящите избори страната вероятно ще се насочи към нов вот заради дълбокото разделение между политическите партии.

Източник: NOVA    
Калоян Паргов БСП Предсрочни избори
