Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

13 януари 2026, 11:53
Източник: БТА

Н а 14 януари, сряда, от 10.00 часа в изпълнение на  чл. 99, ал. 2 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - "Продължаваме Промяната-Демократична България“.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Вчера премиерът в оставка Росен Желязков прие първия проучвателен мандат от името на ГЕРБ-СДС, но го върна на момента.

По-рано и от ПП-ДБ също заявиха, че ще върнат мандата неизпълнен.

 

Ако нито една парламентарна група не излъчи кабинет, президентът за пореден път ще трябва да назначи служебно правителство. След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.

 

