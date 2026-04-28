България

Отборът на шампионите: Кои са златните имена на България, които станаха депутати?

Някои от най-разпознаваемите имена в българския спорт ще намерят ново поле за изява - политиката

28 април 2026, 11:43
Н якои от най-разпознаваемите имена в българския спорт ще намерят ново поле за изява - политиката. В състава на 52-рото Народно събрание влизат редица олимпийски, световни и европейски шампиони, които ще представляват партия "Прогресивна България" (ПБ) и различни избирателни райони в страната.

Сред новите депутати е един от най-емблематичните български волейболисти - Владимир Милчев Николов, който влиза в парламента от МИР Пловдив-град. Към него се присъединява и олимпийската шампионка по карате Ивет Иванова Горанова, избрана от Ловеч. В Народното събрание влиза и един от най-успешните ни плувци - Петър Стойчев, който ще представлява Смолян.

  • Кой е Владимир Николов?

Владимир Николов е на 48 години и е прекарал 38 години в професионалния волейбол.

Професионалната му биография включва дългогодишен стаж като капитан на националния отбор по волейбол на България, с който е носител на отличия от световни и европейски първенства. Николов притежава 14-годишен управленски опит като мениджър и ръководител във волейболен клуб "Левски", където отговаря за администрацията, детско-юношеската школа и професионалния състав.

Завършил е висшето си образование в Националната спортна академия (НСА) със специалност "Учител и треньор".

Владее пет чужди езика: английски, френски, италиански, руски и сръбски. Женен е и има четири деца.

Владимир Николов Източник: Прогресивна България
  • Коя е Ивет Горанова?

Ивет Горанова е на 26 години и е олимпийски шампион по карате от Игрите в Токио 2020 г.

Професионалният ѝ път е свързан със системата на Министерството на вътрешните работи, като до момента е част от състава на Академията на МВР. Притежава висше образование от Стопанската академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, където е придобила бакалавърска степен по "Икономика на търговията" и магистърска степен по "Мениджмънт на търговската дейност".

Спортната кариера на Горанова включва титлата "Спортист на годината на България" (2021 г.), златен медал от Европейски олимпийски игри, както и отличия от световни и европейски първенства. Тя е многократен балкански и републикански шампион.

Владее английски език.

Сред новите лица е и легендарният гимнастик Йордан Йовчев, който става народен представител от МИР Пловдив-област. Състава на групата на "Прогресивна България" допълва и Енчо Керязов - световноизвестен цирков артист и акробат, избран от Ямбол.

Ивет Горанова Източник: Прогресивна България
  • Кой е Йордан Йовчев?

Йордан Йовчев е на 53 години. Завършил е Национална спортна академия, записал името си като най-титулувания български гимнастик. Участник е в шест Олимпиади, донесъл на България сребърен и три бронзови олимпийски медала, както и множество медали от световни и европейски първенства, носител на национални и международни признания в спорта. Генерален секретар на Българската федерация по гимнастика.

Владее английски, италиански и руски език.

Йордан Йовчев Източник: Прогресивна България
  • Кой е Енчо Керязов?

Енчо Керязов е на 52 години, завършва висшето си образование в НСА "Васил Левски". 

Той е световноизвестен артист и общественик с мащабен принос към българската култура и спорт. Понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол втори мандат, създател на фондация "Енчо Керязов" за подкрепа на талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл "Нощ на звездите".

Преди политическата си кариера постига глобален успех като еквилибрист и национален състезател по спортна акробатика. Носител е на множество висши отличия, сред които "Сребърен клоун" от фестивала в Монте Карло, Почетен знак на Президента на Република България и наградата "Златен век".

Владее руски и английски език.

Енчо Керязов Източник: Прогресивна България

Докато част от спортния елит вече поема към парламента, други известни имена останаха извън 51-вото Народно събрание. Сред тях е бившият състезател Витомир Вутов от "Прогресивна България", както и една от най-големите спортни легенди - Стефка Костадинова, която беше кандидат от "ДПС - Ново начало", но не успя да спечели място.

Извън парламента остава и бившият борец Даниел Александров от ГЕРБ, както и бившият футболист на "Нефтохимик" Милен Георгиев, който беше кандидат от "Синя България". Към тях се присъединява и бившият баскетболист Дечо Коешинов, също от ГЕРБ.

Сред неуспелите кандидати са още Райна Ангелова от "Глас народен" - дъщеря на треньора Сашо Ангелов и свързана със семейството на Валери Божинов, Никола Голомеев от ПП-ДБ - син на легендарния плувец Цветан Голомеев, както и Ивайло Адалберт Зафиров от "България може", син на бившия футболист на ЦСКА Адалберт Зафиров.

Спортисти в политиката Народно събрание Прогресивна България ПБ Владимир Николов Ивет Горанова Йордан Йовчев Български спорт Олимпийски шампиони Депутати Политическа реализация
