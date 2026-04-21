Йотова: Имаме всички основания да свикаме Народното събрание

21 април 2026, 16:55
С ряда или четвъртък следващата седмица е твърде възможно да бъде свикано първото заседание на 52-рото Народно събрание, съобщи пред журналисти президентът Илияна Йотова. Тя бе гост на тържественото събрание на Съюза на юристите в България, с което се отбелязват Денят на Конституцията и професионалният празник на юриста. 

Държавният глава посочи, че чака решението на Централната избирателна комисия.

"Надявам се най-късно до събота да имаме и поименния списък на новите народни представители, което означава в кратки в срокове обнародването му в "Държавен вестник" - във вторник", обясни Йотова.

"Имаме всички основания да свикаме Народното събрание. Готова съм да отложа своето посещение в Дубровник, Хърватия, ако те са готови", подчерта президентът.

"Давам много висока оценка на изпълняващия длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) Георги Кандев", заяви Йотова.

Държавният глава посочи, че дали Кандев ще остане главен секретар на МВР зависи от бъдещото редовно правителство, но тя би му "дала шанс да довърши това, което започна." 

"Смятам, че новото мнозинство в парламента и доколкото разбирам и опозицията в него ще направят всичко възможно най-накрая България да направи една сериозна съдебна реформа, добре обмислена, с премерени стъпки, една след друга, с уважение към цялото юридическо съсловие. Този път препоръчвам искрено да се вслушат в техните позиции и становища", каза Йотова.

"Собствена преценка на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е дали да се оттегли сам", посочи президентът и добави, че народните представители трябва да решат дали изборът на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор трябва да вървят паралелно.

"Ако съдебната система, ако тази власт не работи, ако тя е отново обвързана с политически влияния, както досега, ако се избират магистрати, защото са удобни, тогава българските граждани, който и да изберат в Народното събрание, няма да дочакат справедливост. И оттам нататък като ефекта на доминото се срутва цялото доверие в управлението на страната и законността в държавата", предупреди Йотова.

Тя посочи, че това ще бъде и една от препоръките й към новото Народно събрание в момента, в който се пристъпи към неготово конституиране.

Президентът посочи, че съдебна реформа не може да бъде правена на парче и, че се надява новото мнозинство да събере конституционно мнозинство в парламента и да промени текстовете от последните промени в Конституцията, защото "виждате как се обезоръжават институции, които трябва да решават за управлението в страната, за кабинети, за избор на министри - на практика ги оставят без избор". 

"За съжаление в последните години много български политици, които претендираха да имат силната ръка в управлението на българското обществото, решиха че тази власт, съдебната власт, им се полага", каза държавният глава.

Според нея това е довело до безобразното посегателство върху Конституцията. Тя отчете, че в Конституцията ни е залегнало златното правило, а именно - разделението на властите. 

Източник: БТА    
