От Украйна до върха на световната борба: Семен Новиков разкри защо е избрал България

Б ългария дочака своята голяма победа, след като Семен Новиков успя да върне световната титла в мъжката борба обратно у нас след 13 години прекъсване. Зад блясъка на златния медал обаче се крие тежък житейски и спортен път, изпълнен с изпитания, контузии и преход между мира и войната, пише NOVA.

Започва да тренира борба едва на 6-годишна възраст. Родом от Украйна, още като дете печели първия си медал на тепиха, макар първоначалната му детска мечта да е била да стане лекар. Въпреки че избира спорта, той запазва чувствителността си към изкуството – обича поезията и често рецитира стихове.

Семен Новиков е световен шампион по борба

Професионалният път на атлета обаче е изпъкован с физически изпитания. Чупил е нос, пръсти и е преминали през тежки травми, включително сериозна контузия на рамото със скъсани връзки. Именно тогава взима решението да започне живота и спортната си кариера отначало, избирайки България. Възстановява се като по чудо и само месеци по-късно, след 24-годишно прекъсване, страната ни има своя нов олимпийски шампион.

„Дойдох в залата да направя кратка тренировка, защото като се върна за мен ще бъде по-леко. Най-хубавото възстановяване е сънят. Както психически, така и физически“, споделя той пред медиите.

Семен Новиков спечели сребро на Европейското по борба в Тирана

Семен посвещава последния си златен медал на своя баща. „Казах му два дни преди състезанието, че ще спечеля. И след състезанието му казах, че каквото съм обещал, това съм изпълнил. Той беше много доволен и каза, че ме обича“, разказва борецът.

Макар че с болка следи събитията в родината си, той бързо намира своето място в България: „Липсва ми моят град в Украйна, но ще стане тъжно, когато видя какво там е станало. Хората са се променили и това е нормално заради такава ситуация. Чувствам се перфектно в България. Много ми харесва, че можеш, ако искаш спокойствие, да се качиш в колата и след 20-30 минути да направиш кратък поход или разходка в планината“.

Новиков признава, че е бил изправен пред тежък кръстопът: „Ако бях изпуснал това световно, а това е второ световно поред, което щях да изпусна на такова ниво, мисля, че това е край на спортната кариера, защото ако си здрав, нямаш контузии и се чувстваш добре, трябва да участваш на подобни състезания“.

В откровен разговор той споделя още, че е успял да прости на предишното ръководство на федерацията по борба, но остава категоричен по отношение на пропуснатите възможности за младите таланти заради административни решения в миналото.