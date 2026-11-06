Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

Ректорът на УНСС при представянето на бюджета от кабинета: „Всички обичат УНСС“

Румен Радев за Бюджет 2027: Целта е българите да живеят по-добре и по-сигурно

„Бюджет на вразумяването“: Гълъб Донев обяви с колко се увеличават доходите през 2027 година

Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП

П ротест на животновъди затвори пътя София-Варна в района на Севлиево. Фермери искат адекватни антикризисни мерки и компенсации при бедствия и кризи.

Недоволството им беше предизвикано от решение на земеделското министерство за компенсации според оценки за сушата. Така животновъди от едни области ще получат подкрепа за сметка на животновъди от други области.

Животновъди готвят протести заради разпределението на новата кризисна помощ

Днес по обед от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация обявиха, че са се договорили да се изравнят другите антикризисни мерки – de minimis, и да има компенсации за стопани на кози и овце. Но все още оставал висящ въпросът за стопаните на крави и биволи, а немалко от тях са на протеста.

България поиска извънредна помощ от ЕС за фермите за мляко и прасета

Фермерите смятат, че е несправедливо да има деление между области и между животни.