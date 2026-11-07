„Тя опита да убие друг затворник“: Тенеси отказва да премести Криста Пайк в друго отделение на затвора

В ластите в щата Тенеси водят ожесточена правна битка срещу исканията на осъдената на смърт Криста Пайк, която оцеля след неуспешна екзекуция, да бъде преместена в затворническо крило с по-леки условия. Случаят повдига сложни въпроси за медицинското обслужване, сигурността и правата на затворниците в контекста на провалена процедура по изпълнение на смъртно наказание.

Петдесетгодишната Криста Пайк, осъдена за бруталното убийство на 19-годишната Колийн Слемър през 1995 г., се възстановява повече от пет седмици след опита за екзекуцията ѝ на 30 септември. Тогава тя оцелява след прилагането на две дози от леталния препарат пентобарбитал. Според доклади на адвокатите ѝ, цитирани от New York Post, тя страда от изгаряния, увреждане на нерви, когнитивни затруднения и тежка психологическа травма.

На 30 октомври правният екип на Пайк подава спешно искане тя да бъде преместена от затворническия лазарет обратно в специализирано отделение с ниска степен на сигурност, където да има контакт с други затворници. Адвокатите ѝ твърдят, че настоящата ѝ изолация нарушава споразумение от 2024 г., лишавайки я от групово хранене, развлечения, работа и социално общуване.

В отговор, внесен в сряда във федералния съд, щатските прокурори остро се противопоставят на искането. В съдебните документи се посочва, че Пайк „смята, че знае по-добре от лекуващите я лекари и служителите на Департамента по корекциите на Тенеси как да се погрижи за медицинските си нужди, като същевременно се гарантира нейната безопасност и сигурност“.

Основният аргумент на щата е, че Пайк все още се нуждае от „денонощни грижи“ и „най-интензивното ниво на налична помощ“, което може да бъде осигурено единствено в лазарета. В клетвена декларация д-р Едуардо Ортис, главен медицински директор на Департамента по корекциите на Тенеси, заявява, че състоянието на Пайк изисква постоянен достъп до медицински персонал и оборудване. Той потвърждава, че тя се преглежда ежедневно, но признава, че не може да посочи точна дата за изписването ѝ от лазарета.

Освен медицинските причини, властите изтъкват и статута на Пайк като затворник с максимална степен на сигурност. „Тя веднъж се опита да убие друг затворник и беше дисциплинарно наказана за опит за бягство. Поради това тя не може да си избира жилищно настаняване“, се казва в отговора на щата. Според тях отделението, в което Пайк иска да бъде преместена, на практика функционира като „старчески дом“ и не е пригодено за интензивното лечение, от което тя се нуждае.

Случаят с Криста Пайк, която трябваше да бъде първата жена, екзекутирана в Тенеси от над 200 години, постави под въпрос процедурите за изпълнение на смъртни присъди в щата. В резултат на провала, губернаторът Бил Лий спря всички последващи екзекуции до края на годината, докато тече проверка. Въпреки това смъртната присъда на Пайк остава в сила, като все още не е обявена нова дата за изпълнението ѝ.

Властите отбелязват, че Пайк не е напълно изолирана и получава посещения от адвокатите си и от своя духовен съветник, будисткия учител преподобния Майки Ночел. Правният спор обаче продължава, като съдът тепърва трябва да се произнесе по искането ѝ за преместване.