Асен Василев: Бюджет 2027 е като „небостъргач върху основите на едноетажна къща“

П роектобюджетът за 2027 година е базиран на нереалистични макроикономически прогнози, залага трайно обедняване и вкарва нетна данъчна тежест от 1,9 милиарда евро, което поставя икономиката пред пряка заплаха от рецесия и безработица. Това заявява лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев в подробен анализ в профила си във Фейсбук, част от поредицата му „Перо по перо“.

„Г-н Радев си позволи метафората, че бюджетът бил като камион без спирачки. Аз ще си позволя друга метафора: бюджетът е като небостъргач, построен върху основи на едноетажна къща“, посочва Василев, подчертавайки, че финансовият план не подлежи на поправка в Народното събрание и изисква изцяло ново планиране.

Василев започва анализа си с отчитане на положителните стъпки в проектобюджета, отбелязвайки, че управляващите са се вслушали в критиките за паралелно увеличение на задълженията и правата – с повишение на част от социалните плащания, максималната пенсия от юли 2027 г., обезщетенията за безработица и данъчните облекчения за родители. По думите му обаче във всяка добра мярка е сложена „лъжичка катран“, като например въвеждането на данък върху увеличените ваучери за храна или символичните увеличения на стипендиите и детските добавки.

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По отношение на макроикономическата рамка лидерът на ПП откроява пет основни проблема:

Подценена инфлация: Василев посочва, че заложеният дефлатор от 5,7% за 2027 г. е „фантастика, която няма нищо общо с реалността“, предвид високите цени на газа, войната в Иран, липсата на компенсации за бизнеса и по-скъпите вносни суровини. Според него подценяването на инфлацията автоматично обезсмисля мерките за защита на доходите.

Срив на инвестициите: С края на Плана за възстановяване и устойчивост и общинските програми държавните инвестиции намаляват с 40% (около 4 милиарда евро). Очакването на Министерството на финансите, че частният сектор ще компенсира 3 милиарда евро от този спад, е наречено малко вероятно на фона на готвения данък свръхпечалба и скъпите енергоносители.

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Обедняване и свиване на потреблението: Ръстът на заплатите в държавния сектор от 5% изостава от инфлацията, а минималната пенсия от 374 евро остава далеч под прогнозираната линия на бедност от 443 евро. „Това означава над 1,2 милиона пенсионери да са под линията на бедност и в края на месеца да не им достигат около 70 евро, за да си покрият битовите сметки и да си купят лекарства и хляб“, предупреждава той. Според Василев прогнозата за 3,5% ръст на потреблението при тази подоходна политика е „чиста проба измислица“.

Нови и по-високи данъци: В анализа си той изброява редица данъчни и осигурителни промени, включително 33% данък свръхпечалба (очакван за 800 млн. евро), увеличение на максималния и минималния осигурителен доход, по-високи акцизи за цигарите, задължителна ДДС регистрация при сделки с имоти, повишение на имотните оценки с 30%, данък върху ваучерите за храна и по-високи тол такси. След приспадане на облекченията нетната данъчна тежест нараства с 1,9 милиарда евро.

Липса на антикризисен пакет: Василев изтъква, че в бюджета липсва какъвто и да е буфер или подкрепа за бизнеса спрямо високите цени на горивата и торовете. „Спад на инвестициите с 4 милиарда евро (2,8% от БВП), без ръст на потреблението и с търговски баланс, близък до този от 2026 г., води до отрицателен реален ръст на БВП. Рецесия“, заявява той.

В заключение Асен Василев цитира данни на Агенцията по заетостта за ръст на регистрираните безработни през пролетта на 2026 г. спрямо миналата година с предупреждението, че „безработицата вече чука на вратата“, а без фундаментална промяна в политиките за доходите, данъците и инвестициите икономическият крах е гарантиран.