България

Асен Василев: Бюджет 2027 е като „небостъргач върху основите на едноетажна къща“

Според лидера на ПП макрорамката подценява инфлацията, съкращава инвестициите с милиарди, залага трайно обедняване и вкарва нови 1,9 милиарда евро данъчна тежест, тласкайки страната към рецесия

7 ноември 2026, 15:43
Асен Василев: Бюджет 2027 е като „небостъргач върху основите на едноетажна къща“
Източник: БТА

П роектобюджетът за 2027 година е базиран на нереалистични макроикономически прогнози, залага трайно обедняване и вкарва нетна данъчна тежест от 1,9 милиарда евро, което поставя икономиката пред пряка заплаха от рецесия и безработица. Това заявява лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев в подробен анализ в профила си във Фейсбук, част от поредицата му „Перо по перо“.

„Г-н Радев си позволи метафората, че бюджетът бил като камион без спирачки. Аз ще си позволя друга метафора: бюджетът е като небостъргач, построен върху основи на едноетажна къща“, посочва Василев, подчертавайки, че финансовият план не подлежи на поправка в Народното събрание и изисква изцяло ново планиране.

Василев започва анализа си с отчитане на положителните стъпки в проектобюджета, отбелязвайки, че управляващите са се вслушали в критиките за паралелно увеличение на задълженията и правата – с повишение на част от социалните плащания, максималната пенсия от юли 2027 г., обезщетенията за безработица и данъчните облекчения за родители. По думите му обаче във всяка добра мярка е сложена „лъжичка катран“, като например въвеждането на данък върху увеличените ваучери за храна или символичните увеличения на стипендиите и детските добавки.

Даниел Митов за Бюджет 2027: Правителството „като че ли харесва инфлацията“

По отношение на макроикономическата рамка лидерът на ПП откроява пет основни проблема:

Подценена инфлация: Василев посочва, че заложеният дефлатор от 5,7% за 2027 г. е „фантастика, която няма нищо общо с реалността“, предвид високите цени на газа, войната в Иран, липсата на компенсации за бизнеса и по-скъпите вносни суровини. Според него подценяването на инфлацията автоматично обезсмисля мерките за защита на доходите.

Срив на инвестициите: С края на Плана за възстановяване и устойчивост и общинските програми държавните инвестиции намаляват с 40% (около 4 милиарда евро). Очакването на Министерството на финансите, че частният сектор ще компенсира 3 милиарда евро от този спад, е наречено малко вероятно на фона на готвения данък свръхпечалба и скъпите енергоносители.

Бюджет 2027: Гълъб Донев залага дефицит от 3,5%, без увеличение на данъците

Обедняване и свиване на потреблението: Ръстът на заплатите в държавния сектор от 5% изостава от инфлацията, а минималната пенсия от 374 евро остава далеч под прогнозираната линия на бедност от 443 евро. „Това означава над 1,2 милиона пенсионери да са под линията на бедност и в края на месеца да не им достигат около 70 евро, за да си покрият битовите сметки и да си купят лекарства и хляб“, предупреждава той. Според Василев прогнозата за 3,5% ръст на потреблението при тази подоходна политика е „чиста проба измислица“.

Нови и по-високи данъци: В анализа си той изброява редица данъчни и осигурителни промени, включително 33% данък свръхпечалба (очакван за 800 млн. евро), увеличение на максималния и минималния осигурителен доход, по-високи акцизи за цигарите, задължителна ДДС регистрация при сделки с имоти, повишение на имотните оценки с 30%, данък върху ваучерите за храна и по-високи тол такси. След приспадане на облекченията нетната данъчна тежест нараства с 1,9 милиарда евро.

Липса на антикризисен пакет: Василев изтъква, че в бюджета липсва какъвто и да е буфер или подкрепа за бизнеса спрямо високите цени на горивата и торовете. „Спад на инвестициите с 4 милиарда евро (2,8% от БВП), без ръст на потреблението и с търговски баланс, близък до този от 2026 г., води до отрицателен реален ръст на БВП. Рецесия“, заявява той.

В заключение Асен Василев цитира данни на Агенцията по заетостта за ръст на регистрираните безработни през пролетта на 2026 г. спрямо миналата година с предупреждението, че „безработицата вече чука на вратата“, а без фундаментална промяна в политиките за доходите, данъците и инвестициите икономическият крах е гарантиран.

Бюджет 2027 Асен Василев Инфлация Рецесия Данъчна тежест Обедняване Безработица Инвестиции
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Шест жертви и 15 ранени при стрелба на централния площад в Краков

Шест жертви и 15 ранени при стрелба на централния площад в Краков

Адвокатът на осъдения за убийството на Тупак Шакур беше открит мъртъв в дома си

Адвокатът на осъдения за убийството на Тупак Шакур беше открит мъртъв в дома си

Теменужка Петкова за Бюджет 2027: Ако Радев вижда камион без спирачки, аз виждам самолет без пилот

Теменужка Петкова за Бюджет 2027: Ако Радев вижда камион без спирачки, аз виждам самолет без пилот

Проучване от 1960 г.: Защо учени обявиха 13 ноември 2026 г. за Деня на Страшния съд

Проучване от 1960 г.: Защо учени обявиха 13 ноември 2026 г. за Деня на Страшния съд

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
YangWang Altior: Представяме ви новия еталон за китайски лукс

YangWang Altior: Представяме ви новия еталон за китайски лукс

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 4 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 4 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 4 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция започна разследване на фалшивите сигнали за бомби в самолети

Франция започна разследване на фалшивите сигнали за бомби в самолети

Свят Преди 1 час

Мащабната хибридна кампания засегна десетки полети в цяла Европа, а разузнаването се съмнява за руска или иранска намеса

Министърът на отбраната Димитър Стоянов дава изявление пред медиите

Димитър Стоянов: България си възстанови над 245 млн. евро за военната помощ, предоставена на Украйна

България Преди 2 часа

Средствата са постъпили от 2022 г. до октомври 2026 г., като изпратената техника и боеприпаси възлизат на близо 340 млн. евро

Протестиращи на жп гарата в Павликени легнаха на релсите заради новото разписание на БДЖ

Протестиращи на жп гарата в Павликени легнаха на релсите заради новото разписание на БДЖ

България Преди 3 часа

Гражданите се заканиха, че следващите им действия няма да са мирни, докато от железниците преговарят с общината за промяна в графика

Гълъб Донев

Гълъб Донев: Правителството не е предлагало пренасочване на вноски от втория пенсионен стълб

България Преди 3 часа

Вицепремиерът и министър на финансите категорично отхвърли обвиненията за посягане на частните пенсионни фондове и пренасочване на вноски към НОИ

Семен Новиков

От Украйна до върха на световната борба: Семен Новиков разкри защо е избрал България

България Преди 4 часа

Роденият в Украйна спортист разказа за трудния път към златото, любовта към поезията, тежките контузии и новия си живот у нас

Разбиха банкомат с 10 000 евро в Пловдив

Разбиха банкомат с 10 000 евро в Пловдив

България Преди 4 часа

Посегателството е извършено на метри от сградата на Трето районно управление, задействаната аларма е подплашила извършителите

Министър Катя Ивкова: Очаква се допълнителен внос на 30 000 дози противогрипни ваксини

Министър Катя Ивкова: Очаква се допълнителен внос на 30 000 дози противогрипни ваксини

България Преди 4 часа

С новите количества общият обем ваксини за свободна продажба в аптеките за сезон 2026/2027 г. ще достигне 100 000 дози

Антонио Таяни

Антонио Таяни стана жертва на киберпрестъпници заради подкрепата на Италия за Украйна

Свят Преди 4 часа

Според първия дипломат на Рим личните му данни са разпространени в „тъмната мрежа“ заради категорчната подкрепа на Италия за Украйна

Мегацунами в САЩ заради вулкан в Испания: Възможно ли е

Мегацунами в САЩ заради вулкан в Испания: Възможно ли е

Любопитно Преди 5 часа

Ключов аспект на анализа, който експертите изрично подчертават, е, че атлантическа катастрофа не е непосредствено предстояща. Самият процес на срутване може да не се случи в продължение на векове или дори хилядолетия

София на студено: Нови части от столицата са без парно, включително болница

София на студено: Нови части от столицата са без парно, включително болница

България Преди 6 часа

Към дългия списък с проблемни участъци от днес се добавят и нови адреси

Прилив на пари: Кои зодии ще напълнят портфейлите си през ноември

Прилив на пари: Кои зодии ще напълнят портфейлите си през ноември

Любопитно Преди 7 часа

Астрологът Ария Гмитер разкрива кои зодиакални знаци биха могли да видят нови възможности в кариерата и финансите си през ноември 2026 г.

Пристанище Варна

Трагедия във Варна: Откриха телата на шестима моряци на борда на "Wine Trader"

България Преди 7 часа

Корабът "Wine Trader" беше докаран във Варна за ремонт, след като на 15 октомври беше ударен от дрон, докато се е намирал в румънски териториални води

Криста Пайк

„Тя опита да убие друг затворник“: Тенеси отказва да премести Криста Пайк в друго отделение на затвора

Свят Преди 7 часа

На 30 октомври правният екип на Пайк подава спешно искане тя да бъде преместена от затворническия лазарет обратно в специализирано отделение с ниска степен на сигурност, където да има контакт с други затворници

CONTSHIP JET

Атаката с дронове край Калиакра: „Contship Jet“ е бил предупреден 40 до 60 мин. преди удара

България Преди 7 часа

Българските институции оправдаха липсата на реакция с аргумента, че атаката е станала в прилежащата зона. Това обяснение обаче беше оспорено от експерти по морско право, подчертава Maritime.bg

Новото ниво на лукса: Могат ли парите да ви купят по-добър мозък?

Новото ниво на лукса: Могат ли парите да ви купят по-добър мозък?

Любопитно Преди 8 часа

Здравето на мозъка остава една от областите, в които потребителското търсене не е удовлетворено, като според доклада младите потребители, особено от поколението Z, усещат тази липса най-силно

Напрежение в МВР: Замразяват заплатите за 2027 г., синдикатите заплашват с протести

Напрежение в МВР: Замразяват заплатите за 2027 г., синдикатите заплашват с протести

България Преди 8 часа

Въпреки замразяването на доходите, вътрешният министър увери, че не се планира намаляване на служителите с полицейски функции

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg
1

Слънцето "ще хапе" през почивните дни

sinoptik.bg
1

Красотата на декоративните треви

sinoptik.bg

Дейвид Гета на 59: Момчето от Париж, което превърна света в един огромен дансинг

Edna.bg

Станислава Айви пред „Една пита“: Любов, кино и мечти без граници

Edna.bg

Милен Трифонов: Бюджетът за 2027 г. е оптималният възможен вариант

Nova.bg

Пет жертви и най-малко 10 ранени при стрелба в центъра на Краков

Nova.bg