Семен Новиков спечели сребро на Европейското по борба в Тирана

По-рано днес Стефан Григоров донесе първи медал за България

21 април 2026, 22:53
С емен Новиков отново трябваше да се задоволи със сребро на Европейското първенство по борба.

В албанската столица Тирана олимпийският ни шампион се изправи срещу състезаващия се за Дания Турпал Али Бисултанов на финала в категория до 87 кг в класическия стил. Чеченецът владееше инициативата и в крайна сметка закономерно се поздрави с победата и златото след 8:4.

Още в първата минута Бисултанов реализира четири точки след прехвърляне. Новиков върна бързо две, а след последвало успешно обжалване от щаба ни, резултатът стана 4:4. На почивката обаче Бисултанов отново водеше с две точки, преди да завърши всичко в своя полза за крайното 8:4.

По-рано днес Стефан Григоров донесе първи медал за България от шампионата на Стария континент, печелейки бронз в категория до 55 кг в класическия стил.

Защитаващият титлата си Кирил Милов пък се класира за финал утре след четири поредни победи. На полуфиналите в категория до 97 кг в класическия стил двукратният европейски шампион спря руснака Артур Саргсян след 7:1.

