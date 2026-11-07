Разбиха банкомат с 10 000 евро в Пловдив

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О пит за обир на банкомат бе извършен тази сутрин на улица „Васил Левски“ в центъра на Пловдив, на метри от сградата на Трето районно полицейско управление.

Посегателството е станало между 3:00 и 4:00 часа сутринта. Пред банковия клон има разположени две устройства, като крадците са успели да разбият едното от тях.

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По информация на NOVA снощи банкоматът е бил зареден с 10 000 евро. От полицията в Пловдив потвърдиха, че извършителите не са успели да задигнат парите и са избягали веднага след задействането на алармената система на банковия клон.

Екипи на полицията са блокирали района на инцидента непосредствено след сигнала. „Имаше полицейски коли, които бяха обградили кръстовището”, разказва очевидец на засиленото полицейско присъствие.

Служители на финансовата институция са поставили табели и надписи, че устройството е извън строя. Криминалистите са иззели записите от охранителните камери в района и са предприели действия по установяване и издирване на извършителите.