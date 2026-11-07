Гълъб Донев: Правителството не е предлагало пренасочване на вноски от втория пенсионен стълб

Б ългарското правителство не е предлагало пред Европейската комисия пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ), заяви в официална позиция вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

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В официалното му предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., публикувано на сайта на Комисията, няма предложение за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ. Такова предложение не фигурира и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г., се посочва в позицията на вицепремиера.

Всички публични документи показват пълно съответствие между проекта на бюджетен план, изпратен на 15 октомври на Европейската комисия, писмото до ЕК от 2 ноември и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година, който бе представен в УНСС, изпратен на социалните партньори и публикуван на сайта на Министерството на финансите.

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По време на бюджетната процедура, започнала през август, са обсъждани различни идеи, но окончателното решение кои от тях да намерят място в проекта на бюджет е на Министерството на финансите.

В същото време трите одитни доклада на Сметната палата, представени по-рано през седмицата, не анализират идеи и намерения, а констатират конкретни нарушения и действия, засягащи сериозно управлението и разходването на публичните средства от всички партии от т.нар. „сглобка“, пише Донев.

В началото на юли Народното събрание възложи на Сметната палата одити на управлението на МФ, Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Държавното обществено осигуряване за периода от началото 2020 г. до края на месец май 2026 г. Резултатите бяха оповестени в понеделник.

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Скриването на 1,5 млрд. лева от бюджетния дефицит, за да се изпълнят условията за въвеждане на еврото, подписването на договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на АПИ от 11 млрд. лева, както и прокарването на прекомерно разходни бюджети са част от примерите за безотговорно управление през последните 6 години, отбелязва финансовият министър.

Повод за реакцията е участието на Божидар Божанов от „Демократична България“ в предаването "Панорама" по БНТ, където той прекъсна вицепремиера с твърдението, че разполага с писмо до ЕК за пренасочване на вноски към първия стълб. Донев отвърна, че това са били само коментари, правени с ЕК, а не мотив за пълнене на дупки в публичните финанси, като изтъкна, че управляващите са в активен диалог с пенсионните дружества.

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Премиерът Румен Радев също определи като несъстоятелни твърденията за посегателство върху втория пенсионен стълб и призова политиците да преустановят предизборните манипулации.