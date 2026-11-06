Нова блокада на Прохода на Републиката: Работници от Гурково протестират след акцията на ГДБОП

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Р аботници във фабриката в град Гурково, която е собственост на бизнесмена Кольо Атанасов, отново блокираха Прохода на Републиката. На демонстрацията присъстваше и бизнесменът, съобщава NOVA.

Задържаха собственика на голяма фирма в Гурково

Припомняме, че Атанасов беше сред четиримата души, които бяха задържани по време на акция на ГДБОП в Гурково. Всички те бяха освободени без да им бъдат повдигнати обвинения. Дружеството на Атанасов е водещо в България и Европа за производство на метални опаковки.

Бизнесменът заяви, че иска оставката на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той призова Демерджиев или да проведат разговор, или да се извини публично на хората, или да се оттегли от поста си.

Източник: Георги Манев, NOVA

Атанасов каза, че заради грешките на Иван Демерджиев „ще трябва да съдим държавата”. „Тази хайка, която направиха срещу мен и фирмата, нарушава бизнеса”, заяви той. Атанасов допълни, че след акцията във фабриката му, всеки, с бизнеспартньор ще започне да се пита с кого работи Атанасов.

„30 години сме градили име, бизнес, който струва милиони. И идва мафиотски бос, сдружава се с министъра и казва: „Това ще го разсипем, за да видят, че който не коленичи на мафията, ще бъде линчуван”, заяви Атанасов.

Припомняме, че от офиса и имотите му беше иззета комуникационна техника и компютри. Разследването е насочено към незаконно следене и използване на специални технически средства за събиране на информация.