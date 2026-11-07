България

Министър Катя Ивкова: Очаква се допълнителен внос на 30 000 дози противогрипни ваксини

С новите количества общият обем ваксини за свободна продажба в аптеките за сезон 2026/2027 г. ще достигне 100 000 дози

Стела Христова Стела Христова

7 ноември 2026, 15:26
Министър Катя Ивкова: Очаква се допълнителен внос на 30 000 дози противогрипни ваксини
Източник: iStock/Getty Images

О чаква се допълнителен внос на 30 000 дози противогрипни ваксини, като по този начин общото количество за свободна продажба в аптеките за настоящия сезон ще достигне 100 000 дози ваксини. Това заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова в писмен отговор на въпрос от председателя на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков относно затруднения при снабдяването на аптечната мрежа за сезон 2026/2027 г.

Кога ще има противогрипни ваксини в България и ще стигнат ли за всички?

На въпроса въз основа на какви конкретни данни са планирани и доставени количествата за свободна продажба и как Министерство на здравеопазването (МЗ) анализира причините за дефицита, министър Ивкова информира, че договарянето за свободния пазар е предмет на търговски взаимоотношения между притежателите на разрешенията за употреба или техните представители и търговците на едро.

Здравният министър посочва, че определянето на заявените количества, разпределението им и графиците за доставка се договарят изцяло в рамките на тези взаимоотношения. МЗ не е страна по тези търговски отношения и министърът не разполага с правомощия за пряка намеса или за задължаване на търговците да доставят конкретни количества в определени срокове.

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Независимо от това, с оглед установените затруднения, здравното министерство се е обърнало към притежателите на разрешения за употреба за предприемане на действия за осигуряване на допълнителни количества за аптечната мрежа. В резултат на тези разговори се очаква допълнителният внос от 30 000 дози.

В заключение Ивкова отбелязва, че МЗ провежда последователна политика чрез националните програми за ваксинопрофилактика на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст. В резултат на това имунизационният обхват при лицата от целевата група се е увеличил над три пъти – от 7,8% през 2019 г. до 24,4% през 2025 г.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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