Нова заплаха за живота на Доналд Тръмп: Арестуваха въоръжен мъж край Белия дом

С икрет Сървис на САЩ арестува в четвъртък мъж близо до Белия дом, за когото се твърди, че е имал няколко огнестрелни оръжия в откраднат автомобил и е заплашвал да убие президента Доналд Тръмп.

Според Министерството на вътрешната сигурност (DHS) агенти на Сикрет Сървис са забелязали Рони Йордрикс Гуанипа Кринос, гражданин на Венецуела, за когото от министерството заявиха, че е влязъл незаконно в САЩ, да се държи подозрително в автомобил в непосредствена близост до Белия дом, пише Си Ен Ен (CNN).

„Когато препречиха пътя на заподозрения, той заяви, че е чувал гласове в главата си, които са му казвали да отиде във Вашингтон и да убие президента Тръмп. След това служителите откриха, че превозното средство е било обявено за откраднато, а заподозреният призна, че в автомобила му има оръжия“, се посочва в съобщение за пресата на Министерството на вътрешната сигурност.

Агентите откриха в колата винтовка и два пистолета, заедно с десетки боеприпаси, съобщиха от министерството. Кринос бе арестуван по редица обвинения, свързани с огнестрелни оръжия, както и за неоторизирано използване на превозно средство и кражба на имущество.

В момента той се намира под стража на Службата на маршалите на САЩ. От Министерството на вътрешната сигурност посочиха, че Кринос е влязъл незаконно в САЩ през 2024 г.

„Това е поредният пример за това как персоналът на Сикрет Сървис разчита на обширното си обучение и опит, за да деескалира нестабилна ситуация, която представляваше непосредствена заплаха за лицата под наша охрана и за други американци. Този инцидент отразява средата на повишена заплаха, в която работим, както и продължаващия брой въоръжени лица, които са привлечени от комплекса на Белия дом“, каза директорът на Сикрет Сървис на САЩ Шон Къран.

Според Сикрет Сървис при Белия дом се наблюдава значителен ръст на случаите, свързани с проблеми с психичното здраве. Служителите посочват, че Белият дом и президентството могат да действат като символичен фокус за хора с подобни проблеми.

През май служители на Сикрет Сървис застреляха мъж с предишни психични проблеми, след как той откри огън близо до контролно-пропускателен пункт за сигурност на Белия дом.