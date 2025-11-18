"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

У словията, при които се намира Благомир Коцев, който в края на миналата седмица беше преместен от предварителния арест в Софийския централен затвор, са ужасни. Това твърдят депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова и екипът на варненския кмет, който е подсъдим по обвинения в корупция.

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

"Плъхове. 11 градуса постоянна температура. Тясна клетка. Лампата светва в полунощ и не може да бъде отвъртяна. Тормоз. Това са условията, в които са преместени Благо Коцев и Никола Барбутов", пише във Facebook Бориславова.

Арестът на кмета на Варна: Юридически казус или политическа репресия?

"Преместиха Благо в карцера на Централния софийски затвор", пишат и близки на варненския кмет чрез неговия личен профил в социалната мрежа.

"Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и Благо сега е там", отбелязват те.

СГП предаде на съд кмета на Община Варна

Близките на Коцев разказват, че килията е по-малка по размери, но не и по-малко мизерна от тази на "Г. М. Димитров". Няма отопление, няма светлина. Свиждането, което са направили вчера е било по-рестриктивно и контролирано от всякога.

Според тях до преместването му от следствения арест в затвора в София се е стигнало, след като в средата на миналата седмица прокуратурата е отказала да сезира съда за искането на защитата за преразглеждане на мярката му за задържане.

На този фон днес във Варна трябваше да се подпишат две ключови заповеди, които спешно да стигнат до Общинския съвет. Едната е за компенсирана промяна в бюджета на града, която да подсигури изхранването на децата в детските градини до края на годината. Втората касае предложение за закръгляне надолу на цената на билета за градски транспорт във Варна, която от 1 януари следващата година да стане 1 евро, вместо 1.02 евро.

Поради тази причина, Коцев отново излезе в отпуск и определи заместник-кмета Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Варна за 1 ден - днешния, 17 ноември.

Заповедта е подписана от Коцев в следствения арест, малко преди да бъде изведен оттам, през нощта на петък срещу събота, се посочва още в публикацията във Facebook.

Междувременно "Продължаваме промяната" организира протест срещу преместването на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов в Централния софийски затвор. Протестът ще бъде в четвъртък, 20 ноември от 18:00 ч. пред новата сграда на Парламента (бившия Партиен дом).

"Не сме съгласни да има политически затворници и да ни управляват бухалки", изтъкват от ПП.