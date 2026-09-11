„Хамас“ готвел удари в Германия и Австрия

Г ерманската федерална прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинения срещу седем членове на палестинската ислямистка групировка „Хамас“, арестувани в периода от октомври до май, за набавяне на оръжия, предназначени за нападения срещу израелски или еврейски обекти в Германия или Австрия, както и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо сигурността на държавата, предаде ДПА.

Федералната прокуратура в Карлсруе е внесла във вторник обвинителен акт пред Върховния регионален съд в Берлин срещу двама германци, трима ливанци, един българин и един датчанин, гласи официално съобщение, цитирано от Франс прес. Те са заподозрени в „принадлежност към чуждестранна терористична организация“, в „подготовка на тежко насилствено престъпление, застрашаващо сигурността на държавата“. Повдигнати са им и обвинения за нарушения на законите за оръжията.

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Според прокуратурата мъжете са действали по нареждане на високопоставени представители на „Хамас“ и са си осигурили автоматична пушка, 13 пистолета и над 700 патрона. Оръжията и боеприпасите са били предназначени за нападение, планирано за октомври 2025 г. в Германия или Австрия, като мишени е трябвало да бъдат израелски представители, евреи или хора, подкрепящи Израел.

Предполага се, че нападението е било подготвяно за втората годишнина от терористичните атаки срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

По данни на прокуратурата обвиняемите са действали като членове на мрежата на „Хамас“ извън палестинските територии и са отговаряли за осигуряването на оръжия и боеприпаси за групировката.

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Срещу още един заподозрян се води отделно производство, тъй като той все още се намира под стража във Великобритания в очакване на екстрадиция.