Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

П ожар е избухнал в склад за боеприпаси на „ЕМКО“ край село Царева ливада. Сигналът е подаден около 23.20 ч. тази вечер. Складът се намира между Трявна и Царева ливада, на около 4-5 км от населеното място.

Управителят на военния завод Славчо Димиев е потвърдил пред БНТ, че в склада се съхраняват боеприпаси и барути. По думите му няма опасност за служителите. Жители в района са чули взривове, но няма данни за пострадали.

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От МВР съобщават, че най-близкото населено място е на повече от километър от склада и към момента няма опасност за хората в района. Районът е отцепен, а три екипа на пожарната следят ситуацията на място.

Пожарът се вижда и от Велико Търново. Кметът на града Даниел Панов съобщи, че кметовете на селата Шемшево, Буковец и Пушево са обходили районите около населените места. На територията на община Велико Търново не са установени огнища, като районът е проверен и от пожарната.