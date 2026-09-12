България

Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

Районът е отцепен, а три екипа на пожарната следят ситуацията на място

Николай Киров Николай Киров

12 септември 2026, 00:36
Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада
Източник: iStock

П ожар е избухнал в склад за боеприпаси на „ЕМКО“ край село Царева ливада. Сигналът е подаден около 23.20 ч. тази вечер. Складът се намира между Трявна и Царева ливада, на около 4-5 км от населеното място.

Управителят на военния завод Славчо Димиев е потвърдил пред БНТ, че в склада се съхраняват боеприпаси и барути. По думите му няма опасност за служителите. Жители в района са чули взривове, но няма данни за пострадали.

Приключи прочистването около „ЕМКО“: Открити са 60 невзривени боеприпаса

От МВР съобщават, че най-близкото населено място е на повече от километър от склада и към момента няма опасност за хората в района. Районът е отцепен, а три екипа на пожарната следят ситуацията на място.

Пожарът се вижда и от Велико Търново. Кметът на града Даниел Панов съобщи, че кметовете на селата Шемшево, Буковец и Пушево са обходили районите около населените места. На територията на община Велико Търново не са установени огнища, като районът е проверен и от пожарната.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНТ    
пожар боеприпаси ЕМКО
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

Пожар и взривове в склад за боеприпаси край Царева ливада

Петгодишно дете загина след удар с тротинетка в Сливен

Петгодишно дете загина след удар с тротинетка в Сливен

За първи път от 30 години ново училище отваря врати в София

За първи път от 30 години ново училище отваря врати в София

Голям пожар в Димовци, бедствено положение, активираха BG-Alert

Голям пожар в Димовци, бедствено положение, активираха BG-Alert

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
И Leapmotor B05 получи пет звезди за безопасност

И Leapmotor B05 получи пет звезди за безопасност

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 1 ден
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 1 ден
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 1 ден
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Впечатляваща победа донесе на танцьора Боян спасение в “Игри на волята”

Впечатляваща победа донесе на танцьора Боян спасение в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Гимнастикът Исус приключи участието си в надпреварата след тежка загуба на Арената

ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна

ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна

Свят Преди 2 часа

От 2022 г. насам ЕС е предоставил обща подкрепа на Украйна за 220,2 милиарда евро

ММА шампионът Георги Стоянов: Ще се появи нов Стоян Колев, системата не търпи вакуум

ММА шампионът Георги Стоянов: Ще се появи нов Стоян Колев, системата не търпи вакуум

България Преди 4 часа

Говори един от най-близките приятели на тиктокъра беглец

Оуен Матюс: Украйна губи войната

Оуен Матюс: Украйна губи войната

Свят Преди 5 часа

Оуен Матюс: В определен смисъл Тръмп се заблуждава дълбоко

Осем партии и 15 инициативни комитета са подали документи за президентските избори

Осем партии и 15 инициативни комитета са подали документи за президентските избори

България Преди 5 часа

Почина и сестрата на норвежкия крал Харалд V

Почина и сестрата на норвежкия крал Харалд V

Свят Преди 6 часа

В сряда в инвалидна количка Астрид участва в погребението на брат си

Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен край Червено море

Хутите завзеха цялото крайбрежие на Йемен край Червено море

Свят Преди 7 часа

Бунтовниците са превзели стратегическия остров Меюн, както и островите Голям Ханиш и Малък Ханиш в протока Баб ел Мандеб

Арести на митнически служители, отклонявали задържани стоки

Арести на митнически служители, отклонявали задържани стоки

България Преди 7 часа

Стоките са продавани както по интернет, така и по други канали

Работник може да откаже работа при опасност за живота и здравето

Работник може да откаже работа при опасност за живота и здравето

Парите ни Преди 7 часа

Инспекцията по труда е установила близо 66 700 нарушения на правилата за безопасност за осем месеца

Палежите на автомобили в София били за рекет на застрахователи

Палежите на автомобили в София били за рекет на застрахователи

България Преди 7 часа

Подпалвачите щели да искат 500 000 евро в криптовалута

Филми за всеки вкус и настроение през септември с видео каталога Arena Play UP от Vivacom

Филми за всеки вкус и настроение през септември с видео каталога Arena Play UP от Vivacom

Любопитно Преди 8 часа

„Изпуснах асансьора и това спаси живота ми“: Историята на мъжа с куфарчето от 11 септември

„Изпуснах асансьора и това спаси живота ми“: Историята на мъжа с куфарчето от 11 септември

Свят Преди 8 часа

Ед Файн, чиято снимка, покрит с прах след падането на Кулите близнаци, обиколи света, разказва за фаталното закъснение, спасило живота му на 11 септември 2001 г., и защо все още пази емблематичното си куфарче като символ на устойчивост

„Шокът от този слънчев, безоблачен ден“: Америка отбелязва 25 години от 11 септември

„Шокът от този слънчев, безоблачен ден“: Америка отбелязва 25 години от 11 септември

Свят Преди 8 часа

Световните лидери и американският елит почетоха паметта на близо 3000-те загинали. Докато Обама призова за единство, Тръмп защити решението си да не присъства на основната церемония в Ню Йорк

Снимката е архивна

Изненадваща сделка между САЩ и Аржентина: Тръмп продава хеликоптери след сблъсъка с Лондон

Свят Преди 8 часа

Сделката със южноамериканския съюзник е на стойност 140 милиона долара и идва, след като американският президент загатна, че може да не подкрепи Обединеното кралство при нов конфликт

NOVA кани зрителите на пътешествие с новото предаване „Свобода на колела"

NOVA кани зрителите на пътешествие с новото предаване „Свобода на колела"

Любопитно Преди 9 часа

Приключенски дух и много красота очакват зрителите от 26 септември, всяка събота в 16:30 ч.

Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

Програмата на Кошер 2026 е обявена с фокус върху следващите 10 години на България

Любопитно Преди 9 часа

На 17 и 18 септември най-голямото бизнес събитие у нас ще събере 100 от най-видните експерти в България около темите за бизнеса, работата и хората, които ще движат страната напред

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Внимание! Опасно време в планината

sinoptik.bg
1

Иде мека и влажна зима

sinoptik.bg

Глория Петкова разкри причината за раздялата с Дани Петканов

Edna.bg

Филми за всеки вкус и настроение през септември с видео каталога Arena Play UP от Vivacom

Edna.bg

Илиан Илиев побесня: Играчите нямат характер, събираме мъртъвци

Gong.bg

Рен оглави класирането в Лига 1 след успех над съперник на Левски

Gong.bg

Гори склад за боеприпаси на „ЕМКО“ в Габровско (СНИМКИ)

Nova.bg

5-годишно момче загина, след като беше ударено от електрическа тротинетка в Сливен

Nova.bg