България

Ердоган заговори за избори

Той не посочи дата и не призова изрично за провеждането на предсрочен вот

Николай Киров Николай Киров

11 септември 2026, 21:32
Ердоган заговори за избори
Източник: AP/БТА

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган за първи път определи следващите избори в страната като „наближаващи“, пораждайки предположения, че вотът може да се проведе преди насрочената дата 14 май 2028 г.

„Подновявам увереността си, че с това единство и солидарност успешно ще преминем през наближаващите избори“, заяви Ердоган пред свои поддръжници в родния си град Гюнейсу в Североизточна Турция.

Той не посочи дата и не призова изрично за провеждането на предсрочен вот.

Думите му са първият публичен сигнал, че изборният график може да бъде променен, след като управляващата „Партия на справедливостта и развитието“ (ПСР) и нейният съюзник – „Партията на националистическото действие“ (ПНД), досега настояваха, че изборите ще се състоят през 2028 г.

Лидерът на опозиционната „Нова партия“ Йозгюр Йозел отговори, че изборите не са криза, през която политическите лидери трябва „да преминат“.

„Той няма да премине през тези избори. На този вот народът ще смени властта“, заяви Йозел.

Президентските и парламентарните избори в Турция трябва да се проведат едновременно на 14 май 2028 г. Както президентът, така и парламентът могат да ги насрочат по-рано.

Ердоган вече е достигнал ограничението от два мандата съгласно президентската система на управление. Конституцията обаче му позволява да се кандидатира отново, ако парламентът свика предсрочни избори по време на настоящия му мандат.

За подобно решение са необходими гласовете на 360 от общо 600 депутати. През юли ПСР и съюзниците ѝ разполагаха с 328 места, поради което ще им бъде необходима подкрепа от други партии.

Ердоган управлява Турция като премиер или президент от 2003 г. Той спечели настоящия си мандат на балотаж през май 2023 г.

Йозел стана лидер на основната опозиционна „Народнорепубликанска партия“ през 2023 г., но през май апелативен съд го отстрани и възстанови на поста предшественика му Кемал Кълъчдароглу.

През юли Йозел и 90 депутати създадоха „Нова партия“, която с 91 места стана втората по големина парламентарна група.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу се присъедини към партията през август и е подкрепен от нея като кандидат за президент.

Имамоглу се намира в предварителния арест от март 2025 г. по обвинения в корупция, които отхвърля. Правителството отрича твърденията, че съдебните действия срещу опозицията са политически мотивирани, и настоява, че съдебната власт е независима.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
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