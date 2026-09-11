Свят

ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна

От 2022 г. насам ЕС е предоставил обща подкрепа на Украйна за 220,2 милиарда евро

Николай Киров Николай Киров

11 септември 2026, 22:43
ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна
Източник: AP/БТА

Е вропейската комисия съобщи, че е одобрила днес отпускането на още 6,1 милиарда евро за въздушната и противоракетната отбрана на Украйна. Това съществено финансиране ще подкрепи способностите на страната да устои на продължаващите руски удари с балистични ракети и дронове.

Средствата ще бъдат предназначени за възлагане на обществени поръчки, включително с участието на дружества от ЕС, както и за осигуряване на ракети за системите "Пейтриът". Осигурената днес сума е част от заема от 90 милиарда евро за Украйна, уточнява комисията.

ЕС отпуска нови 6,1 млрд. евро за Украйна

През февруари Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха решение за отпускането на заема. Предвижда се тази година Киев да получи половината от цялата сума, включително 16,7 милиарда евро бюджетна подкрепа и 28,3 милиарда евро за отбранителни нужди. 

След ракетата в Полша, ЕС помага на Украйна

От 2022 г. насам ЕС е предоставил обща подкрепа на Украйна за 220,2 милиарда евро, включително 3,8 милиарда евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество, се уточнява в съобщението.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков    
Украйна Европейска комисия финансиране
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