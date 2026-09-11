България

Петгодишно дете загина след удар с тротинетка в Сливен

По случая е започнало разследване

Николай Киров Николай Киров

11 септември 2026, 21:37
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П етгодишно момче загина при инцидент в сливенския квартал „Надежда“. Трагедията е станала на улица в квартала, където детето играело, предава NOVA.

По първоначални данни 10-годишно момче, което се движело с електрическа тротинетка, преминало в близост до него и неволно го блъснало.

Пореден инцидент с тротинетка, 13-годишно дете падна и изгуби съзнание

При падането петгодишното дете е получило тежка травма и починало.

"По-малкото дете е паднало и е починало вследствие на получената травма. Другото дете е малолетно. Няма данни за умисъл", уточни пред БТА старши комисар Димитър Кикьов – началник на отдел "Охранителна полиция" при ОД на МВР – Сливен..

На мястото има засилено полицейско присъствие.

Дете с тротинетка помете друго дете в Несебър (ВИДЕО)

По случая е започнало разследване, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA, БТА    
инцидент Сливен загинало дете
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