Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София

Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември

30 декември 2025, 11:48
Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

Има задържани за въоръжения грабеж в София

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

Съдът решава остава ли на свобода бившият директор на 138-о училище

Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката

Въоръжен грабеж в магазин в София

Протести в София и Бургас в защита на лева

С толичната община и СДВР съобщиха какви мерки за сигурност ще бъдат предприети на новогодишния концерт на площад „Княз Александър I” в София. Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември, а участие в него ще вземат групите „Сигнал” и „Мери Бойс Бенд”, както и изпълнителите Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie, Dim4ou. Водещи ще бъдат Милица Гладнишка и Наско от БГ Радио, съобщи NOVA.

СДВР и Главна дирекция „Жандармерия“ предприемат засилени мерки за сигурност и пътна безопасност, съобщи главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор „Масови мероприятия“ в столичната полиция.

Организацията по обезопасяването на събитието е започнала още вчера. Екипи на „Пътна полиция“ са освободили от паркирани автомобили района на площад „Батенберг“. 

От 19:00 часа на 31 декември ще бъде преустановено движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка от площад „Независимост“ до ул. „Раковски“. По същото време ще започне и ограничаването на трафика в съседните улици, а достъпът на зрители ще се осъществява през шест обособени пропускателни пункта. Те ще бъдат разположени на бул. „Цар Освободител“ при БНБ, на площад „Желю Желев“, от източната и западната страна на Националната художествена галерия, на бул. „Цар Освободител“ преди кръстовището с ул. „Бенковски“, на ул. „Княз Александър I“, както и при кръстовището на ул. „Съборна“ и Градската градина.

На територията на събитието няма да бъдат допускани лица, носещи огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия или други опасни предмети. Хора във видимо нетрезво състояние също няма да имат достъп до концерта. 

От дирекция „Аварийна помощ и превенция“ съобщиха, че на терен ще бъдат разположени 10 екипа, а Столичната община е осигурила медицинско обслужване по време на празничната вечер. 

Заместник-кметът на София по култура, образование, спорт и младежки дейности Благородна Здравкова изрази надежда концертът да се хареса на публиката. Ще има и светлинно дрон шоу, ако метеорологичните условия позволяват. 

Мария Мутафчиева от „Мери Бойс Бенд“ сподели, че групата е изключително щастлива за първото си излизане на сцената на площада в София. Подготовката си за концерта музикантите започнали още през лятото. Публиката ще чуе песни от 30-годишната история на бандата. 

Организаторите подчертават, че заря няма да има, за да се избегне риск за хората и животните в града. Апелът към всички присъстващи е да носят добро настроение и топли дрехи.

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Джордж и Амал Клуни официално получиха френско гражданство, след като напуснаха Холивуд от притеснение за възпитанието на 8-годишните си близнаци, избирайки живот във ферма във Франция, далеч от папараци и средата на Лос Анджелис

Разследват убийство на 75-годишен мъж, задържаха сина му

Деянието е извършено по особено мъчителен начин чрез нанасяне на удари с нож в областта на гръдния кош

Президентът назначи посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия

Процедурата предвижда кандидатите да са предложени от Министерския съвет

Арестуваха мъж за домашно насилие над съпругата му

Обвиняемият вече е осъждан

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Руският външен министър заяви, че ръководството на страната „трябва да получи мандат за сключване на мирни споразумения“

Хърватия изпрати 1200 повиквателни за нововъведената задължителна военна служба

Медицинската годност за военна служба ще бъде определяна от специалисти по трудова медицина

<p>Какво да видим и да ядем в най-щастливата страна в света</p>

Ръководство за българския турист във Финландия

Седем тенденции в пътуванията, които ще определят 2026 г.

През 2026 г. пътуванията ще бъдат доминирани от тишина и дигитална детоксикация, AI-планиране, мистериозни почивки, пътешествия с автомобил, хиперперсонални ретрийти, off-grid дестинации и културни преживявания, водени от литература и кино

Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС

Той подчерта, че няма друго правителство, преминало през 6 вота на недоверие

„Печат на победители“ в „Темата на NOVA“

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

F-35 от САЩ за Саудитска Арабия: какво ще означава това?

Въпреки че споразумението все още не е влязло в сила, сделката вече предизвиква безпокойство в Близкия изток

Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Изкуственият интелект все повече ще наподобява човек по поведение и някои страни вече подготвят конкретни правила как да се гарантира, че хората няма да бъдат подведени от тези системи

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Загадъчни летящи обекти, изчезнало дете и кремирани тела – кои са мистериите, с които ще запомним отиващата си година

Задържаха шофьор без книжка, номера и с 3,32 промила алкохол в Добричко

Водачът е спрян за проверка в тервелското село Зърнево

Съсобственичката на „Мис Вселена“ осъдена на 2 години затвор за измама

Джакапонг „Ан“ Джакраджутатип – основател на JKN Global Group и съсобственик на международния конкурс за красота – беше осъдена на две години затвор без право на условно освобождаване, след като беше призната за виновна за измама

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Преводите на пенсиите по банков път ще бъдат извършени още на 7 януари

