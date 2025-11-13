България

Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства

Нов е и начинът за разпространение - без лично предаване

13 ноември 2025, 19:23
СГП предаде на съд кмета на Община Варна

СГП предаде на съд кмета на Община Варна
Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона
Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите
Въоръжен грабеж в заведение в Монтанско, задържан е 16-годишен

Въоръжен грабеж в заведение в Монтанско, задържан е 16-годишен
Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС

Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС
НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти

НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти
Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева разтърси мрежата

Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева разтърси мрежата
Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

Н аркодилъри "зарибяват" деца, като им предлагат дрога, опакована в пликчета за лакомства. За новата схема на разпространение съобщи директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов, цитиран от NOVA.

Нов риск: Деца се дрогират с никотинови торбички

"Задържахме поредния дилър - 28-годишен, криминално проявен, който чрез иновативен метод снабдява дилъри и клиенти с различни по вид наркотични вещества. Това се е случвало около училища или питейни заведения в София", обясни гл. комисар Любомир Николов. Иззетите артикули са особено опасни, защото са предназначени за продажба на деца.

Заловиха 15-годишно момиче, продавало дрога на съучениците си в София

По думите на комисар Николов във вече откритите пликчета имало по 3 - 5 грама марихуана.

"Опаковката прави наркотика по-труден за улавяне на мирис и заблуждава полицията при проверки на пътя. Въпросният дилър заловен след полицейска операция, при която криминалистите знаеха предварително начина за разпространение - не е лично предаване, а оставяне на "стоката" на скришно място и изпращане в социална мрежа на снимка на въпросното място. У дилъра намерихме и кокаин и екстази в доста големи количества. Установява се точният брой на пликчетата. Те са доста добре вакуумирани, но личи, че не са произведени така и наркотикът е допълнен в тях. А те подлъгват, че са от желирани бонбони или друг вид храни", разкри Николов. 

Източник: NOVA    
Наркодилъри Деца и наркотици Разпространение на наркотици
Последвайте ни
СГП предаде на съд кмета на Община Варна

СГП предаде на съд кмета на Община Варна

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Наоми Кембъл се срещна с папата, поднесе му необичаен подарък (СНИМКИ)

Русия: Възпитание в патриотизъм под символа

Русия: Възпитание в патриотизъм под символа "Z"

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

pariteni.bg
10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
<p>Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата</p>
Ексклузивно

Фалшива новина за смъртта на Кака Лара разтърси мрежата

Преди 10 часа
Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Ексклузивно

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден

Преди 11 часа
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
Ексклузивно

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Преди 12 часа
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Ексклузивно

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Преди 13 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Средната заплата в България достигна 2549 лв.

Средната заплата в България достигна 2549 лв.

България Преди 1 час

Тя нараства на годишна база с 12 на сто

КЗК с три производства срещу Столичната община заради сметопочистването

КЗК с три производства срещу Столичната община заради сметопочистването

България Преди 1 час

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

Променят условията на труд за родители на деца под 12 години

България Преди 3 часа

Депутатите гласуваха промените на първо четене

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

НСО без частни коли - парламентът подкрепи законопроекта на Хамид Хамид

България Преди 3 часа

Парламентът одобри на първо четене два законопроекта за промени в Закона за НСО – на Министерския съвет и на Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“. Сред предложенията е забрана лични автомобили да се предоставят на службата или да се оборудват със специален режим на движение

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Любопитно Преди 3 часа

Медицински експеримент, представен като научен пробив, се превръща в една от най-трагичните човешки истории на XX век

ЕС връща митата за малките пратки

ЕС връща митата за малките пратки

Свят Преди 4 часа

Мярката има за цел да се бори с наплива на китайски продукти

Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

Любопитно Преди 4 часа

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

Гаранция от 5000 лв. за мъжа, прегазил куче в София

България Преди 4 часа

"Той съдейства напълно на разследването", заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Сладката символика зад обеците на Кейт Мидълтън

Любопитно Преди 4 часа

Рубините са юлският камък за раждане, а принц Джордж е роден на 22 юли

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

ЕС отпуска на Украйна още близо 6 млрд. евро финансова помощ с лихвите от запорираното руско имущество

Свят Преди 5 часа

С тези плащания общата подкрепа от ЕС за Украйна вече надхвърля 187 милиарда евро

Доналд Тръмп

Диабетът и затлъстяването стават проблем за влизане в САЩ, Тръмп затяга визите

Свят Преди 5 часа

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Свят Преди 5 часа

Украинският президент предупреди, че Москва увеличава производството на оръжие

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

Шофьор оцеля като по чудо: Мина пред влак на червен сигнал на жп прелез

България Преди 5 часа

Случаят е от хитринското село Добри Войниково

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

"Мис Чили" изненада света с дет метъл изпълнение (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Игнасия Фернандес стана световна сензация, след като изпълни дет метъл песен по време на конкурса за таланти миналия уикенд

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

България Преди 6 часа

,

Средната пенсия ще достигне 541,20 евро през 2026 г.

България Преди 6 часа

Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството

Всичко от днес

От мрежата

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Култът към „когнитивната диета“ – как храната буквално променя IQ-то ти

Edna.bg

Звезден гид за Black Friday: Когато Вселената ти пълни количката

Edna.bg

НА ЖИВО С КАРТИНА: гледайте мача на Италия и още четири двубоя на Gong.bg!

Gong.bg

Сензация: Бивш футболист на Ливърпул на проби в Локомотив София

Gong.bg

Кабинетът внесе в парламента бюджетите на държавата, НЗОК и ДОО

Nova.bg

Синя и зелена зона в София - с нови цени и граници от 5 януари

Nova.bg